Oito bairros de Belém ficam sem água nesta quinta-feira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) anunciou nesta quinta-feira (12), que oito bairros de Belém tiveram o abastecimento de água afetado. O motivo é a queda de energia elétrica que atingiu os sistemas que atendem estes bairros.

De acordo com a Cosanpa, as equipes trabalham para regularizar o serviço nos bairros de Nazaré, Umarizal, Reduto, São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira. No entanto, o órgão não deu um prazo para que o serviço seja finalizado.