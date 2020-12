Oficina on-line de redação prepara jovens para o Enem

Redação a distância é um dos principais desafios para o ensino e aprendizagem nos tempos de pandemia de covid-19. Como forma de tentar vencer esse obstáculo, o Instituto Universidade Popular (Unipop) e o Ministério Público do Trabalho (MPT), no projeto "Escrevendo e reescrevendo a nossa história - parceria e união resulta em inclusão", trazem uma oficina intensiva on-line de redação. As 40 vagas foram rapidamente preenchidas e as aulas começam no dia 14.

Max Costa, coordenador político-pedagógico da Unipop, explica que o projeto com o MPT é para qualificar profissionalmente jovens em situação de vulnerabilidade. Um preparo para o mercado de trabalho e uma construção de projeto de vida distante da violência, da drogadição e da exploração sexual. Há uma série de cursos diferentes e a oficina de redação preparatória para o Enem veio como um complemento a vários estudantes que ficaram afastados das salas de aula e alternativas de estudo, devido à pandemia. Ele ressalta ser um alerta aos poderes públicos sobre a necessidade de políticas públicas para a juventude.

"O projeto ficou um pouco prejudicado pela pandemia, mas conseguimos alguns cursos socioprofissionalizantes e então essa oficina on-line de redação. Compreendemos que esses jovens, na pandemia, tiveram dificuldade pela paralisação das aulas e muitos não tiveram acesso a outra modalidade de ensino e formatos. As aulas serão com o professor Josiel Mandiba, que é qualificado e da rede Emancipa de educação popular. Serão 20 horas de aula, sendo 10 dias e duas horas por dia, até a véspera do Enem", detalha Max.

Mandiba, que é professor com mestrado, reconhece que ensinar redação a distância é um desafio, mas que será superado. As aulas do curso da Unipop e do MPT são em ritmo de revisão intensiva. Todos os dias haverá uma proposta de tema atual e com correção baseada nas normas do Enem. As correções também serão diárias. É para aprimorar as habilidades mesmo.

"A proposta da oficina da Unipop é ousada e desafiadora. Mas vamos vencer a barreira da distância e deixar eles motivados, como se fosse o Enem mesmo todo dia, ritmo frenético. Para quem não conseguiu, infelizmente, uma vaga nesse curso, há muito material disponível na internet, bem atual e gratuito. Pode valer um pequeno investimento em uma lan house ou acesso pelo celular. E ainda, baixar a cartilha do participante, que tem todas as regras e orientações sobre como fazer a redação do Enem", orientou Mandiba. O material pode ser baixado no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Clique aqui para acessar a cartilha do participante do Enem

A pedagoga Thamires Santana, de 29 anos, vai tentar o Enem pela primeira vez desde 2009. Ela cursou Pedagogia pelo ProUni integral, mas agora quer estudar Libras ou Gastronomia. Para ela, é tudo muito novo e ela, como já era aluna da Unipop — ela recebeu um chip com acesso à internet do instituto, para os estudos a distância —, viu no curso uma ótima forma de renovar as habilidades para o Enem, agora muito mais diferente do que na época dela.

"Estou pronta e ansiosa pelas aulas e com muitas expectativas. Aqui em casa não tenho internet e só uso o plano de dados do celular, que nem sempre dá conta de toda a demanda de estudos da pandemia e o chip que recebi da Unipop. Eu sempre me preocupo com Redação, Química e Física e meu preparo tem sido 100% pela internet e eu preciso desse suporte para vocabulário, técnica... esse curso foi uma oportunidade", disse Thamires.