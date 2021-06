Grupo Liberal recebe jovens aprendizes para projeto de incentivo à inserção ao mercado de trabalho

O Grupo Liberal realizou na manhã desta segunda-feira (21), na sede do O Liberal, dentro do auditório do bloco B, a acolhida de mais 16 adolescentes integrantes do projeto Jovem Aprendiz que farão parte do quadro de funcionários da empresa.

Há 17 anos a instituição trabalha abrindo as portas do jornal para a classe juvenil, entre 14 e 24 anos, ter uma primeira experiência no mercado de trabalho. Distribuídos entre os setores administrativos, contabilidade, informática, recursos humanos, financeiro e área comercial, os aprendizes vão poder saber mais sobre as áreas e enfrentar as dificuldades da profissão e agregar conhecimento.

A coordenadora da Gestão de Pessoas, Renata Souza, e a gerente de Recursos Humanos, Vera Vizeu, ambas funcionárias do Grupo Liberal, estão chefiando a entrada da nova turma de jovens aprendizes. Já são 33ª turmas de profissionais qualificados. A última terá a despedida na próxima sexta-feira (9).

Para Renata Souza, é de suma importância incentivar esses meninos e meninas a ingressarem no mercado de trabalho ainda na adolescência, porque eles terão a oportunidade de simular uma experiência real, aprender e ganhar experiência na profissão que escolheram. Além de ter os direitos garantidos, como a carteira assinada.

“Eu falo que eles [os jovens] são uma injeção de ânimo, porque é uma mão de obra que vem motivada, que traz uma novidade, que vai com uma cabeça pronta pra começar a trabalhar. É uma grande experiência para a gente [os funcionários] também, porque não só eles que aprendem uma profissão, nós também aprendemos com eles, é uma troca”, afirma.

As expectativas da estudante de ensino médio Giovanna Aguiar, de 16 anos, uma das jovens aprendizes são bastante positivas. Durante o período de experiência, ela afirmou querer crescer tanto profissionalmente, aprendendo dentro da empresa, como pessoalmente, ao adquirir conhecimento necessário para ser uma funcionária exemplar.

“O Grupo Liberal é uma empresa grande, que pode me oferecer muitas informações. Quero poder ajudar a empresa e também me ajudar, porque você ajuda a empresa crescer, você cresce junto com ela” , disse a jovem.

O maior sonho do aluno do ensino médio e também jovem aprendiz Matheus Miranda, de 15 anos, é ser jornalista. Ele revela que a notícia de ter entrado na empresa foi recebida com muita felicidade.

“Minha expectativa é crescer na empresa e ser um grande profissional da comunicação. Eu espero aprender várias coisas, porque é uma experiência grande, espero que eu possa ter benefícios para o meu futuro”, alega.