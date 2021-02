Grupo Liberal recebe representantes de agência de publicidade para apresentar plano de comunicação

A diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, recebeu na tarde desta segunda-feira (22), na sede de O Liberal, as representantes da agência de propaganda Inova Brasil Comunicação e Marketing, Cybelle Lins e Camila Figueiredo. A diretora de Mercado, Aline Viana, o executivo de Contas, Fuad Hanna, e a responsável pelo Contato Comercial, Thabata Xavier, acompanharam a reunião para apresentar o novo planejamento de comunicação do grupo.

Para Cybelle Lins, com o alinhamento às novas propostas do mercado on-line, o Grupo Liberal vai abrir um amplo leque de opções para as agências e, consequentemente, para os clientes, oferecendo um conjunto de possibilidades que podem ser trabalhadas na plataforma digital.

“Até então nós tínhamos uma visão estreita, compartimentada dessas alternativas por acharmos que tínhamos ou só o portal ou só um Instagram da vida, meia página ou página inteira do jornal. Agora [com o novo planejamento] a gente consegue mostrar isso aos clientes de uma forma mais clara”, afirmou.

Para Camila Figueiredo, com a nova tática digital os clientes estarão inseridos em diferentes mídias sociais e vão poder alcançar o sucesso de maneira mais abrangente. “Vai ser mais positivo [para os consumidores] do que deixar um só em uma mídia. Vão ser várias ferramentas trabalhando por um propósito único: a melhoria da marca do cliente, que acaba alcançando mais visualizações."