Observadores identificam 82 espécies de aves no ‘Global Big Day’ na Grande Belém

O Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna” e o "Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia", localizados na Grande Belém, foram o cenário para a edição deste ano do Global Big Day. O evento, que reúne observadores de aves de todo o mundo com o objetivo de identificar o máximo de espécies de aves em um período de 24 horas. A competição é organizada pelo Laboratório de Ornitologia de Cornell, em Nova York (EUA), e os registros são inseridos na plataforma de ciência cidadã e Bird.

Neste ano, as Unidades de Conservação (UCs) estaduais ampliaram seus horários de funcionamento, recebendo o público das 5h até meia-noite. Essa iniciativa foi promovida pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com o Clube de Observação de Aves do Pará (Coapa), para fomentar a observação de aves na região e ampliar o conhecimento sobre a diversidade das espécies que habitam a área.

A programação do Global Big Day na Grande Belém resultou na identificação de 82 espécies de aves. Entre os destaques, os observadores capturaram o canto do Pinto-do-mato-de-cara-preta, uma ave de difícil visualização, sem registros anteriores na capital paraense. O evento reuniu especialistas e amantes da ornitologia, contribuindo significativamente para a pesquisa e a preservação das aves locais.

VEJA MAIS

Destaque

“O Global Big Day é um evento de extrema relevância porque possibilita uma grande mobilização mundial de observadores em apenas 24 horas. Por meio dessa ação, conseguimos realizar registros que, muitas vezes, são raros ou inéditos em determinadas regiões”, explicou Humberto Pereira, presidente do Coapa. Ele também destacou a importância do evento para a sensibilização sobre a conservação ambiental. “Esses momentos revelam a necessidade de mais iniciativas de observação, inclusive com o apoio dos poderes públicos, para que possamos garantir a preservação do meio ambiente e da fauna local”, complementou.

Durante o evento, foram feitas descobertas importantes em municípios próximos, como Benevides, onde os membros do Coapa, Gustavo Melo, Martônia Caetano e Yan Teixeira, registraram pela primeira vez o “Cabeça-branca”, o “Caneleiro-bordado” e o “João-teneném-castanho”. Esses novos registros ampliam o conhecimento sobre a fauna local e reforçam a importância de se manter atividades regulares de monitoramento das aves na região.

O gerente da Região Administrativa de Belém do Ideflor-Bio, Júlio Meyer, enfatizou a importância do evento para a conservação ambiental e o desenvolvimento de políticas públicas. “A participação de observadores de aves no Global Big Day fortalece a preservação das áreas de conservação em nossa região. Além de contribuir com a ciência, essa mobilização atrai o interesse da população para a preservação da biodiversidade local. A administração pública deve apoiar cada vez mais eventos como este, que reforçam a importância da preservação do meio ambiente e da fauna”, frisou.

Aprendizagem

Além de fomentar o conhecimento científico, o Global Big Day também proporciona momentos de conexão com a natureza e uma experiência educativa para os participantes. A observação de aves é uma atividade crescente na região de Belém, e eventos como esse demonstram o valor da preservação de habitats naturais e da fauna amazônica.

O Global Big Day, ao incentivar a observação e o registro de espécies raras ou em risco de extinção, reforça a necessidade de políticas de conservação eficazes, especialmente em áreas de importância ecológica como o Parque Estadual do Utinga e o Refúgio de Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. A expectativa dos organizadores é de que a iniciativa continue a crescer nos próximos anos, atraindo mais participantes e expandindo a base de dados sobre a avifauna amazônica.