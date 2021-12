Obras na rua Samaumeira, na Terra Firme, são entregues neste sábado (4)

Os moradores da rua Samaumeira, no bairro da Terra Firme, receberam neste sábado (4), oficialmente, a finalização das obras de recuperação asfáltica, iluminação, sinalização e calçamento na rua. A obra, que iniciou no dia 14 de junho de 2021, está orçada no valor de R$ 765.089,74.

Foram 461 metros de rede de drenagem profunda e 690 metros de rede auxiliar. Fez, ainda, 633 metros de extensão asfáltica, pavimentada e sinalizada, o que corresponde a uma área pavimentada de 3.798m2, totalizando um volume de 326,4 toneladas de asfalto. Construiu-se também 949,50m2 de calçadas e 1.055 metros de meio fio e sarjeta em concreto.

A secretária municipal de obras, Ivanise Gasparim, declarou: "Essa obra só tinha projeto até metade da rua. Não só deixaram um projeto assim, como colocaram os tubos, as placas e deixaram se o dinheiro para o projeto da rua samaumeira. O prefeito Edmilson disse que nós não poderíamos deixar a comunidade assim e hoje estamos entregando a obra 100% completa", disse a secretária.

Ivanise reforçou o apelo a comunidade para zelar pelas obras e limpezas, em parceria com a Concaves a coleta seletiva será feita, e pede que a população colabore. "Nossa meta é fazer com que as pessoas não joguem lixo nas ruas. Nossa meta é fazer a limpeza e uma Belém bem cuidada. A cada três casa teremos uma lixeira, para que o lixo não seja jogado na rua. Visto que na nossa cidade chove", completou.

O prefeito Edmilson Rodrigues e o vice prefeito Edilson Moura estiveram presentes na entrega, que também teve um ato de transferência do Banco do Brasil à Prefeitura de Belém da Creche Betinho, que será administrada pela secretaria municipal de educação. Na ocasião, os representantes do banco e outras autoridades receberam uma diplomação pelos serviços relevantes a educação de Belém.

A creche Bentinho é um dos benefícios que a rua Samaumeira ganhou neste sábado (4) (Ivan Duarte / O Liberal)

"É uma honra para quem está comandando o município receber a confiança da comunidade. Considerando algumas pessoas que fundaram a creche que leva o nome do sociólogo Betinho que foi responsável pelo programa fome zero. Queremos eternizar a nossa gratidão enquanto poder público e população de Belém", disse o prefeito Edmilson, passando o diploma às mãos de Ana Júlia Carepa bancária e ex-governadora do Pará .

Gisele Veiga, merendeira na creche Betinho e também mãe da Geiseane Veiga de quatro anos e cursa o jardim I na creche. "Trabalhar aqui é bom, é tranquilo, eu acho ótimo que a Semec agora vai gerenciar a escola. Os alunos vão ter esse apoio. Eu fico em segurança aqui, eu a vejo estudar e estou perto dela, vendo estudar e se desenvolver. Eu já morei na Terra Firme e os moradores estão ganhando muito com as obras de asfalto, a escola... Eu espero que outras ruas que quando chovem e alagam recebam essa atenção e melhorem", finalizou.