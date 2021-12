Obras na pista de voos do Aeroporto Internacional de Belém estão finalizadas, garante Infraero

O Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans passou por manutenção na pista de pouso e decolagem e, agora, de acordo com a Infraero, a pista já está com as obras concluídas. Foram investidos R$ 84 milhões para realizar a recuperação de pavimentos, adequação de faixa de pista - que são áreas definidas incluindo a pista de pouso e as zonas de parada de aeronaves -, alargamento das taxyiways, que são as áreas de movimentação no pátio com o propósito de proteger as aeronaves em operação e a implantação de zonas de segurança de fim de pista (Resas), também conhecidas como área de escape. Além de novas áreas de giro de aeronaves.

Giuliano Capucho, superintendente de engenharia da Infraero afirma que as obras são fundamentais para a manutenção da segurança nas operações. “Os serviços atendem a padrões internacionais de qualidade e visam a garantir ainda mais segurança aos viajantes que embarcam e desembarcam em Belém”, declarou.

A Infraero também informou que a iluminação noturna no aeroporto passou por uma modernização, com aplicação de tecnologia em LED e circuitos duplos. Os ajustes são para manter o aeroporto de Belém adequado às normas de segurança nacionais e internacionais para continuar a receber voos noturnos, assim como ajuda a auxiliar na eficiência na movimentação de aeronaves.

Os voos não sofreram alterações com as obras. A pista foi interditada em horários contrários às operações de pousos e decolagens, para não causar impactos nos procedimentos. A obra seguiu critérios de segurança operacional da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), inclusive em relação aos requisitos de aderência para as pistas dos aeroportos brasileiros.



(Com informações da Assessoria de Imprensa da Infraero)