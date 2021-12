Obras na avenida Padre Bruno Secchi entram na reta final, Governo prevê entrega para janeiro de 2022

O Governo do Pará, por meio do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), confirmou que as obras de requalificação da avenida Padre Bruno Secchi, antiga Rua Yamada, no bairro do Bengui, entram na reta final. Segundo o NGTM, as equipes trabalham de forma intensa nas últimas etapas do projeto com o objetivo de entregar, no próximo mês, uma nova avenida que deve beneficiar cerca de 500 mil pessoas da Grande Belém.

Conforme as informações divulgadas pelo Governo, cerca de 90% de serviços já foram executados ao longo de 4.2 km de via, que interliga a avenida Centenário à rodovia do Tapanã. A nova avenida está totalmente duplicada e com nova pavimentação sendo finalizada. Além disso, a via recebe atualmente meio fio e calçadas com acessibilidade. Estão previstos para as primeiras semanas do novo ano, a nova sinalização horizontal e vertical, incluindo as ciclofaixas, assim como nova iluminação pública e urbanização.

“Sou moradora do Bengui desde criança. Antes era só piçarra, buraco, uma porcaria. Nunca teve uma obra como essa, não tão rápida assim. Hoje em dia tem coisa boa. Melhorou a movimentação, as nossas vendas. Está muito bom. A população está gostando”, aprova Suellen Carmona, de 38 anos, moradora e comerciante no bairro.

O motoboy e também morador no Bengui, Jonathan Silva, de 31 anos, lembra que a Padre Bruno, antiga rua Yamada, não era considerada avenida “porque não tinha sinalização” e os “acidentes eram constantes”. “Agora ficou muito melhor. O fluxo de veículos aumentou, acredito que vai desafogar ainda mais a [avenida] Augusto Montenegro. A população agradece”, comentou.

Eduardo Ribeiro, engenheiro e diretor geral do NGTM, reforça que a atual gestão se empenha para entregar o projeto de requalificação da avenida em breve para a população. Ele afirma que o compromisso do Governo do Estado é “promover melhorias na mobilidade urbana em importantes vias e corredores de transporte da Região Metropolitana de Belém, que repercutirão na qualidade de vida socioeconômica e ambiental das pessoas”, como é o caso da avenida Padre Bruno, que segue o mesmo conceito de projeto que a rodovia Tapanã, concluída em outubro do ano passado. “Nossa expectativa é entregar até o final de janeiro”, completa.