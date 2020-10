Obras na avenida João Paulo ll afetam trânsito e comércio nas redondezas

As obras de drenagem iniciadas pela Prefeitura de Belém na avenida João Paulo II no dia 3 de setembro estão causando transtornos aos comerciantes da via, pedestres e motoristas, que enfrentam engarrafamentos constantes. Inicialmente prevista para durar 30 dias, a obra tem reduzido os alagamentos na área, mas o alongamento do prazo tem deixado os moradores da área preocupados.

Mauro Araújo trabalha na ótica da família que foi diretamente impactada pela obra. Não há calçada disponível nem para ele trafegar e nem para os clientes. "A locomoção ficou difícil. Todo o entulho ficou aqui, a calçada está cheia. Esperamos que não demore muito mais", reclamou ele enquanto se preparava para encarar a lama ao atravessar a rua.

Priscila Vilhena trabalha em uma gráfica de frente para as obras. Ela falou que não aguenta mais. "É muita poeira. Pensamos até em colocar um vidro aqui, sem contar que quando enche muito a água avança", afirma ela. Já a comerciante Antônia Cardoso é mais otimista. Ela admite que a obra já está durando muito, mas avalia que os resultados positivos são perceptíveis.

Os transeuntes alegam que estão sem espaço para trafegar sem riscos pela via (Ivan Duarte/O Liberal)

"É muito bom depois de tantos anos aqui ver essa rua sem alagar. Uma vitória para o nosso bairro do Curió-Utinga. Os transtornos da obra fazem parte, mas vale a pena", comemora.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan) disse que a obra da Avenida João Paulo II está dentro do cronograna de execução, e a previsão de conclusão é no final do mês de novembro.

Já a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) informa que "segue dando apoio no serviço, fazendo bloqueio no sentido da via desde a João Paulo II com a Tv. Enéas Pinheiro". Quem transitar neste sentido rumo a saída da cidade deve sempre acessar a Enéas Pinheiro, até a Av. Perimetral, usando a rotatória, seguindo para a Av. Dr. Freitas e depois pegar a Av. Almirante Barroso, Av. Brigadeiro Protásio mais a frente ou a Av. Senador Lemos para acessar as avenidas Centenário e Laércio Barbalho.