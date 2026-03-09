Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Obras de viaduto mudam trânsito na avenida João Paulo II a partir desta segunda (9); veja as rotas

Bloqueio parcial no sentido de saída da capital ocorre por causa das obras do novo viaduto no cruzamento com a avenida Dr. Freitas

Hannah Franco
fonte

Obras de viaduto causam interdição na avenida João Paulo II em Belém (Agência Pará)

Motoristas que trafegam pela avenida João Paulo II, em Belém, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira (9). Trechos das avenidas João Paulo II e Cosme e Damião, no sentido de saída da capital paraense, passam por interdição parcial devido ao avanço das obras de um novo viaduto no cruzamento com a avenida Dr. Freitas.

A medida, executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), segue até o dia 29 de abril. A intervenção ocorre em uma das áreas mais movimentadas da cidade e pode impactar o fluxo de veículos, principalmente nos horários de maior movimento. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a mudança no trânsito é necessária para permitir a continuidade da obra.

VEJA MAIS

image Avenida João Paulo II terá interdição parcial para obras de novo viaduto em Belém
Interdição visa a dar continuidade à construção do viaduto e melhorar a fluidez do tráfego na capital

image Avenida Júlio César tem interdição parcial neste sábado para ajustes em passarela
Medida ocorre nas proximidades do canal São Joaquim e inclui desvio de veículos de grande porte

De acordo com o governo estadual, a intervenção no local será realizada para a realocação de uma rede adutora, etapa considerada essencial para dar continuidade à construção do novo viaduto. “Essa ação é crucial para darmos continuidade à construção do novo equipamento, que trará mais segurança e fluidez para a população”, afirmou o secretário Adler Silveira.

Com o bloqueio parcial nas vias, a orientação é que condutores utilizem caminhos alternativos para sair de Belém e evitar retenções no trânsito. Entre as rotas indicadas estão:

  • Desvio pela travessa Angustura;
  • Acesso pela avenida Dr. Freitas;
  • Ligação com a avenida Almirante Barroso.

A recomendação é que os motoristas planejem o trajeto com antecedência enquanto durar o período de interdição na região.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

interdição

avenida joão paulo II

obras
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

mais salgado...

Páscoa 2026: preços de chocolates sobem e diferença entre estabelecimentos passa de 20% em Belém

Dieese Pará: Preços dos ovos de chocolate podem ultrapassar a marca dos R$ 400 reais

10.03.26 10h24

Alta do café

Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café

Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias

06.03.26 12h45

Onda coreana

Do K-pop à culinária: veja como a onda coreana movimenta empreendimentos em Belém

Hallyu, a “onda coreana” é um fenômeno que gera entretenimento e cria novas oportunidades de negócios

04.03.26 10h27

SEXTOU

Festa Rataria inaugura edição em Belém com DJs e música eletrônica alternativa

Evento no Núcleo de Conexões Na Figueiredo promete aquecer as pistas com experimentações do Funk ao Post-punk e Tecnobrega

27.02.26 14h34

MAIS LIDAS EM BELÉM

URGENTE

Passarela que apresentou risco de desabamento é retirada na avenida Júlio César

A decisão pela remoção da estrutura visa permitir uma investigação mais aprofundada das causas do problema.

10.03.26 20h13

PASSARELA

Prefeitura de Belém irá retirar a passarela da Avenida Júlio César na noite desta terça-feira (10)

O trânsito será interditado nos dois sentidos para a realização do serviço de remoção

09.03.26 17h39

TRÂNSITO

Avenida Júlio César será interditada nesta terça (10); veja desvios e rotas alternativas

Trecho entre a avenida Pedro Álvares Cabral e o conjunto Bela Vista ficará fechado a partir das 20h para retirada de passarela no canal São Joaquim

10.03.26 8h55

VEJA O VÍDEO!

Interdição da avenida Júlio César: veja as rotas alternativas durante a retirada de passarela

A operação mobiliza cerca de 100 trabalhadores, incluindo engenheiros, técnicos e operários, para garantir a eficiência e segurança do processo. Veja por onde o trânsito está fluindo!

10.03.26 20h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda