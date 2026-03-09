Obras de viaduto mudam trânsito na avenida João Paulo II a partir desta segunda (9); veja as rotas

Motoristas que trafegam pela avenida João Paulo II, em Belém, devem ficar atentos a mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira (9). Trechos das avenidas João Paulo II e Cosme e Damião, no sentido de saída da capital paraense, passam por interdição parcial devido ao avanço das obras de um novo viaduto no cruzamento com a avenida Dr. Freitas.

A medida, executada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM), segue até o dia 29 de abril. A intervenção ocorre em uma das áreas mais movimentadas da cidade e pode impactar o fluxo de veículos, principalmente nos horários de maior movimento. Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, a mudança no trânsito é necessária para permitir a continuidade da obra.

De acordo com o governo estadual, a intervenção no local será realizada para a realocação de uma rede adutora, etapa considerada essencial para dar continuidade à construção do novo viaduto. “Essa ação é crucial para darmos continuidade à construção do novo equipamento, que trará mais segurança e fluidez para a população”, afirmou o secretário Adler Silveira.

Com o bloqueio parcial nas vias, a orientação é que condutores utilizem caminhos alternativos para sair de Belém e evitar retenções no trânsito. Entre as rotas indicadas estão:

Desvio pela travessa Angustura;

Acesso pela avenida Dr. Freitas;

Ligação com a avenida Almirante Barroso.

A recomendação é que os motoristas planejem o trajeto com antecedência enquanto durar o período de interdição na região.