Obras de macrodrenagem do Tucunduba serão entregues em janeiro de 2022

As obras do projeto de Macrodrenagem do Tucunduba, em Belém, estão na fase final. Nesta semana, as equipes iniciaram os trabalhos de concretagem da última das 16 pontes que compõem o projeto, na travessa Cipriano Santos, no bairro de Canudos. A ação faz parte da terceira e última etapa dos trabalhos, que corresponde ao perímetro entre a rua Dois de Junho e a travessa Vileta. A expectativa é de conclusão em janeiro de 2022, se somando aos outros dois trechos, da rua São Domingos à rua Dois de Junho, já entregues no início deste ano.

A partir de 2019, o Governo do Estado deu novo fôlego para a obra, que se arrastava desde a década de 1990. O projeto foi retomado pela atual gestão. A estimativa é de que pelo menos 200 mil pessoas sejam beneficiadas, diretamente, nos bairros Guamá, Terra Firme, Canudos e Marco. Indiretamente, outros benefícios serão obtidos para outros bairros que têm influência da bacia do Tucunduba.

Em visita às obras, o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), destacou a importância da conclusão da obra. “Estamos na reta final para, em janeiro, entregarmos ao povo de Belém esta importante obra que se arrastou por mais de 20 anos. Hoje, estamos iniciando concretagem da última das 16 pontes que compreendem o projeto e, se Deus quiser, nos próximos 20 dias estaremos concluindo da melhor forma este projeto de enorme importância, que vai resolver o problema dos alagamentos nos diversos bairros que contempla”, declarou.