Obras da Cosanpa deixam o trânsito lento no Centro Comercial de Belém

Obras de reparo da rede de abastecimento executadas pela Companhia de Saneamento do Pará em várias vias do centro comercial de Belém têm deixado o trânsito lento na região. Desde a última quinta-feira (9), a travessa Frutuoso Guimarães está com trechos interditados na confluência com as ruas Ó de Almeida e Manoel Barata, dificultando a passagem de quem precisa transitar pela área. Os serviços constituem uma das etapas do projeto Controle e Redução de Perdas, da Cosanpa.

“Fiquei muito tempo presa no trânsito hoje. Fico indignada com essas obras intermináveis, como se não bastasse o fato de estarmos no começo da época das chuvas na nossa região, o que naturalmente já causa transtornos no trânsito, ainda tem obras e mais obras para atrapalhar”, relata a condutora Leda Gonçalves, que passou pelo trecho interditado nesta sexta-feira (10).

As intervenções se devem à substituição nas redes de 20 bairros contemplados pelo projeto. Ao todo, quase 180 quilômetros de rede de abastecimento estão sendo implantados. Somente após a conclusão de todas as etapas em cada trecho, a cobertura asfáltica é refeita.

Além da substituição das redes antigas, o projeto engloba a atualização cadastral, instalação de hidrômetros e setorização das redes. Com a setorização, em caso de vazamentos, por exemplo, será possível isolar apenas a área abastecida pela rede danificada e fazer o reparo, em vez de interromper o abastecimento e deixar vários bairros sem água.

Sobre as interdições nas ruas do centro comercial de Belém, a Cosanpa informou, em nota, que as redes da área são bastante antigas e estão em áreas muito profundas. As escavações são necessárias para substituí-las por redes novas. A previsão é que o serviço nos trechos citados acima seja concluído até a próxima sexta-feira (17).