Obra de saneamento altera trânsito na Rua Gaspar Vianna a partir desta sexta (29)

O trânsito na Rua Gaspar Vianna, no trecho entre a Avenida Doca de Souza Franco e a Travessa Quintino Bocaiúva, em Belém, será parcialmente alterado a partir das 8h desta sexta-feira (29) até o dia 7 de dezembro. A interdição será necessária para a execução de uma obra de saneamento, que faz parte do projeto de ampliação da coleta de esgoto na região do canal da Doca.

Os serviços serão realizados em um trecho de 30 metros da via, próximo à Avenida Doca de Souza Franco. Durante as obras, uma das faixas será interditada para escavação, enquanto a outra continuará liberada para o tráfego. Para evitar congestionamentos, a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) recomenda aos motoristas que utilizem rotas alternativas, como a Rua Municipalidade.

Rua Gaspar Viana em obra (Foto: Leonardo Macédo | Ascom Seop)

A obra faz parte da implantação de uma rede coletora que abrangerá toda a Avenida Doca de Souza Franco e ruas próximas. O esgoto coletado será direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una, a maior do Estado do Pará, que já está em fase de finalização. A ação é do Governo do Pará em parceria com a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Além da Rua Gaspar Vianna, a obra também afetará parte da Rua 28 de Setembro até o sábado (30). Os trabalhos já foram concluídos em outras áreas, como a Rua Municipalidade, Avenida Visconde de Souza Franco, Passagem Vila Rica, Avenida Senador Lemos e Avenida Pedro Álvares Cabral. O canal da Doca também está recebendo serviços específicos para implantação do sistema de esgotamento.

Importância para o meio ambiente

Essa obra é parte da primeira etapa do projeto de saneamento da Sub-Bacia 4.1.1 do Canal Una. Ela é uma das melhorias que a cidade de Belém receberá para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro de 2025.

O projeto inclui a instalação de cerca de 7.600 metros de rede coletora de esgoto, construção de aproximadamente 140 poços de visita, 700 ramais domiciliares, demolição e recomposição do pavimento asfáltico, além da construção de uma estação elevatória de esgoto e de um abrigo para geradores.