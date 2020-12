Prefeitura diz que obra na João Paulo II será entregue nesta quinta-feira (17)

A obra de drenagem e pavimentação no trecho da avenida João Paulo II, no bairro Curió-Utinga, em Belém, realizada pela Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), será entregue à população nesta quinta-feira, 17, depois de dois adiamentos neste mês. A conclusão dos serviços no trecho já havia sido remarcada por conta das chuvas. A entrega estava prevista inicialmente para o dia 9 de dezembro e posteriormente foi adiada para a última terça-feira, 15.

A obra, de acordo com a Sesan, está quase 100% concluída, com custo de R$ 4,1 milhões. O projeto teve a finalidade de solucionar um problema histórico de alagamentos na área. Entretanto, mesmo com a entrega da obra, de acordo com a Sesan, ainda haverá necessidade de reestruturação dos canais de Mártir e Ana Deusa. A ação é para prevenir novos alagamentos e impactos na rotina dos moradores das áreas mais próximas aos canais durante o período de chuvas intensas, que já se pronunciam no início do inverno amazônico. O trecho da via estava fechado desde o dia 3 de setembro deste ano, há pouco mais de três meses.

"Eu vejo que já houve melhora, não alaga mais como antes e escoa mais rápido também. A gente esperava essa obra e cobrava. Fizemos vários protestos para poder sair essa drenagem. A nossa vida ficava muito prejudicada. A água chegava na altura do meu joelho, enchia a casa, era muito prejuízo. A população perdia muita coisa, inclusive carros. Mas a expectativa agora é que melhore. No geral já melhorou um 'bocado'", afirmou o morador Anderson Santos, de 41 anos.

ESPERANÇA

Para os moradores do entorno que há anos sofrem com os alagamentos, a conclusão da obra é a realização de um sonho antigo. A população aguarda agora a chegada das chuvas intensas para confirmar se o problema foi de fato solucionado. "Ainda não deu aquela chuva forte, ainda não deu para saber se funcionou. A gente está esperando, mas a esperança é que melhore, principalmente lá onde eu moro, que já estava há muitos anos com essa situação de alagamento. A minha casa é de dois andares. A parte de baixo não tinha mais nada, eu perdi muita coisa por causa dos alagamentos. Eu já perdi sofá, máquina de lavar, todo o material de estudo da minha filha, sempre foi muito difícil. Esse socorro a gente já estava esperando há muito tempo", comentou Sandra Lopes, de 43 anos, que reside na localidade há mais de uma década.