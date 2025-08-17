Capa Jornal Amazônia
OAB Pará considera lista sêxtupla paritária, diversificada e plural

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará entrega o documento ao Tribunal de Justiça do Pará, nesta segunda-feira (18)

O Liberal
fonte

OAB-PA realizou a primeira eleição online para escolha da lista sêxtupla do Quinto Constitucional no dia 11 deste mês (Foto: OAB Pará / Divulgação)

Às 10h, desta segunda-feira (18), o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA), Sávio Barreto, vai entregar a lista sêxtupla ao Tribunal de Justiça do Pará, em solenidade na sede do TJPA em Belém.

"O processo do Quinto Constitucional foi conduzido com toda a imparcialidade, transparência e rigor que o tema exige", destaca Sávio Barreto, num balanço sobre a eleição que resultou na formação do documento com os nomes dos seis candidatos indicados ao cargo de desembargador do TJPA pelo quinto constitucional.

O presidente observou que a lista sêxtupla “é paritária, diversificada e plural, tal qual a advocacia paraense, representando, como também há muito não se via, tanto a advocacia privada como a pública. O resultado desse processo transparente e democrático oferece opções respeitáveis e representativas”, disse Barreto.

Compõem a lista sêxtupla da OAB Pará, os seguintes candidatos mais votados: Anete Penna 3.173 votos: Patrícia Bahia 3.033 votos; Roberta Veiga 1.269 votos; Jarbas Vasconcelos 2.527 votos; João Paulo Ledo 2.058 votos; e Hugo Mercês 1.346 votos.

Após receber a lista sêxtupla, o Tribunal de Justiça deve realizar uma sessão do Pleno para reduzir para uma lista tríplice. Em seguida, o documento é levado ao governador do estado, Helder Barbalho que escolhe o nome em definitivo. A entrega da lista ao Tribunal encerra a participação da OAB no processo para a escolha do novo desembargador.

Confira a lista sêxtupla da OAB Pará:

Anete Penna 3.173
Patrícia Bahia 3.033
Roberta Veiga 1.269

Jarbas Vasconcelos 2.527
João Paulo Ledo 2.058
Hugo Mercês 1.346.

