O Terço vai à Praça: momento de fé e devoção reúne fiéis na praça Batista Campos

A praça Batista Campos, em Belém, será palco de um momento de fé e devoção promovido pelo Grupo Terço dos Homens Mãe Rainha, da Paróquia Santo Antônio de Lisboa, nesta segunda-feira (16). Intitulado “O Terço vai à Praça”, o evento, que iniciará às 19h, reunirá a comunidade paroquial em uma procissão seguida da tradicional oração do Santo Terço, reafirmando a espiritualidade e o compromisso da igreja com a vivência religiosa neste período do Natal. A expectativa é reunir cerca de 300 pessoas na programação.

Antônio Wilson, um dos membros do grupo, compartilhou detalhes sobre a organização e o significado do evento. “O terço será rezado em torno da praça, encerrando no coreto. Não será apenas o nosso grupo, estamos convidando todos os grupos de Terço dos Homens de Belém para participarem. Também teremos a presença dos ‘Amigos da Praça Batista Campos’, um grupo que há 20 anos cuida e mantém esse espaço especial para todos”, explica ele, ao destacar que o grupo de oração há 15 anos.

Segundo Antônio, essa também é uma forma de levar a mensagem do Natal, de Cristo e de Maria às pessoas. E também é um momento para refletir sobre o que se está vivendo e se conectar com a fé. Além disso, para divulgar o evento, o grupo distribuiu panfletos e envolveu vendedores e moradores da praça na organização. A ideia é integrar a comunidade e transformar a Praça Batista Campos em um espaço de espiritualidade e celebração.

“E o nosso terço acontece toda segunda-feira, na Paróquia Santo Antônio de Lisboa. Sempre às 20 horas. Já na próxima segunda, nos encontraremos todos uniformizados com a camisa do Grupo junto dos membros dos outros Terço dos Homens. A gente tem a expectativa de um número grande de pessoas. É um momento especial, até porque é Natal. Estamos muito empolgados”, completa Antônio, reforçando que essa é a primeira edição da programação mariana.

Devoção

Uma das atrações será o terço gigante, feito de corda e contas de isopor pintadas, que possui 20 metros de comprimento. “Esse terço será iluminado e carregado por cinco fundadores históricos do nosso grupo. Além disso, levaremos a imagem de Nossa Senhora. Temos uma banda. Também teremos músicas dedicadas à Virgem Maria, tocadas por uma banda composta por colegas nossos, com violões acompanhando cada mistério do terço”, acrescenta Antônio.

O evento busca ser mais do que uma celebração pontual. Antônio destacou que o grupo planeja realizar encontros como esse mensalmente a partir de janeiro. “Queremos fazer uma vez por mês. É uma forma de evangelizar”. “É um terço para Maria. E através de Maria nós chegamos ao seu filho. Ela é a condutora, é quem nos leva. Assim como nossa mãe, ela é quem leva o pedido ao Pai e conserta tudo. O nosso terço mariano é em homenagem à Nossa Senhora”, relata.

O grupo

O Terço dos Homens é realizado na Paróquia Santo Antônio de Lisboa, na Rua dos Tamoios, 1875, na Batista Campos. É um momento especial de devoção e espiritualidade, que reúne fiéis em oração comunitária todas as semanas. Durante as dezenas do terço, os participantes entoam cantos religiosos, realizam leituras bíblicas e refletem sobre a Palavra de Deus, criando um espaço de meditação e partilha.

Além disso, há momentos dedicados às intenções pessoais e coletivas, E ainda, relatos de testemunhos de fé, fortalecendo os laços entre os presentes e promovendo uma vivência mais profunda da fé cristã. Nos encontros, toda a comunidade pode participar, além de outros grupos religiosos e até mesmo de outras paróquias dos arredores.