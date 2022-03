O que um teólogo faz? Saiba sobre formação, mercado de trabalho e onde estudar

A profissão de teólogo não é exercida somente por líderes religiosos e não necessariamente precisa-se ter uma religião. As áreas de atuação passam pela docência, pesquisa, revisão, edição e, também, líder religioso, missionário, capelão. Desde 2016 a Faculdade Católica de Belém (FacBel) está credenciada junto ao Ministério da Educação (MEC), ofertando a graduação em Teologia. Para explicar mais sobre a ciência que estuda as vertentes religiosas, o cônego Vladian Silva Alves, diretor-geral da Faculdade Católica de Belém trouxe mais informações em uma entrevista exclusiva a redação integrada de O Liberal.

O que é o curso de Teologia?

O curso entendido como uma ciência como as outras, é recente da década de 90. Estuda-se o entendimento de quem seja Deus e nós mesmos, assim como estuda as outras religiões.

Qual é a grade curricular?

Estuda a sagrada escritura, Cristologia, Mariologia, Escatologia, a própria história da Igreja. E, também, disciplinas que abordam o socioambiental na Amazônia, como a ecoteologia, etnorracial - os povos que estão presentes - além da parte bíblica, teologia dogmática, temos outras disciplinas que enriquecem. História da igreja, filosofia, metodologia científica, assim como administração paroquial, estágio supervisionado e TCC.

O que faz o profissional?

O teólogo estuda todas as vertentes religiosas. Tem abertura ao diálogo. Temos uma disciplina que se chama ecumenismo, que fala da abertura do diálogo. Teólogo pode ser um pároco, vigário, professor de teologia, pode ser coordenador - de pastoral, multiplicador, etc - trabalhar as informações bíblicas, próprias da doutrina.

Como funciona o mercado de trabalho?

O mercado de trabalho, sempre no âmbito da formação, torna-se professor, pesquisador. No âmbito da igreja, ocupando cargos e lideranças religiosas.

Era um instituto eclesiástico, hoje não, é uma faculdade aberta para quem quiser estudar. Leigos e leigas, quem gostaria de aprofundar a Teologia.

Como faz para estudar na Facbel?

A instituição eclesiástica tem mais de 60 anos de existência, mas desde 2016 foi autorizada pelo MEC para funcionar como IES, então, temos 7 anos. A graduação em Teologia tem nota cinco pelo MEC na nossa instituição. O curso dura 4 anos. Atualmente a instituição tem 280 discentes matriculados. Como qualquer faculdade, os interessados são submetidos à prova do vestibular, no final do ano, para o ingresso no ano seguinte. Tem a possibilidade de bolsa, aceita os programas de incentivo aos estudos do governo federal.