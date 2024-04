O que pode causar AVC em jovens? entenda

De acordo com o Ministério da Saúde, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma alteração do fluxo de sangue ao cérebro. Essa alteração é responsável pela morte de células nervosas da região cerebral atingida, ela acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea.

É uma doença que acomete mais os homens e é uma das principais causas de morte, incapacitação e internações em todo o mundo. Quanto mais rápido for o diagnóstico e o tratamento do AVC, maiores serão as chances de recuperação completa.

Aumenta número de casos entre jovens

Conforme, ainda, o Ministério da Saúde, embora seja comum as pessoas associarem o AVC à população idosa (acima dos 60 anos), a incidência entre os jovens (abaixo dos 50 anos) tem aumentado e preocupado a comunidade médica: até 15% dos casos acontecem em pessoas entre 45 e 50 anos.

O que leva um jovem ter AVC

Especialistas apontam que o acidente vascular cerebral em jovens é preocupante e, em geral, ocorre de alterações cardíacas, doenças hematológicas, dissecção de artérias do pescoço e, cada vez mais, do estilo de vida adotado, como o hábito alimentar irregular, e o tabagismo,por exemplo.

Quais os sintomas do avc/derrame cerebral?

Fraqueza de um lado do corpo.

Alteração ou perda de visão.

Dificuldade para falar.

Desvio de rima labial (sorriso torto)

Desequilíbrio e tontura.

Alterações na sensibilidade.

Dores de cabeça fortes e persistentes.

Dificuldade para engolir.