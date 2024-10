O que é TDL? Entenda o transtorno que pode afetar o aprendizado e o desenvolvimento infantil

A dificuldade de fala em crianças pode ser um problema associado a vários diagnósticos. Um deles, porém, costuma ser pouco conhecido e bastante confundido com outras condições - o Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL). O mês de outubro é dedicado justamente a esta causa. Em Belém, o tema tem ganhado visibilidade e contará, inclusive, com uma caminhada em prol da conscientização.

De acordo com o TDL Brasil, grupo formado por fonoaudiólogas que trabalham para estimular o debate sobre o assunto no país, o TDL é uma condição caracterizada quando a pessoa tem dificuldade para se comunicar, se expressar com clareza e, até mesmo, entender o que é dito, independente do idioma utilizado.

Estas dificuldades não são causadas por nenhum outro quadro, como síndromes, autismo, surdez etc. E, mesmo com o tratamento correto e sensível melhora, os sintomas tendem a persistir ao longo da vida.

Em Belém, o coletivo Juntos pelo TDL, formado por famílias voluntárias, realiza ações pelos direitos e visibilidade de pessoas com o transtorno. A vice-presidente do grupo é a otorrinolaringologista, Lorena Rodrigues, mãe do Gael, um menino de 7 anos com TDL. Ela fala sobre como o diagnóstico pode ser facilmente confundido:

"É o transtorno do neurodesenvolvimento mais prevalente, mas ainda pouco divulgado e bastante confundido com outros diagnósticos, como autismo. Há dificuldade persistente na linguagem compreensiva e expressiva, mesmo com terapia adequada, e pode apresentar também questões sensoriais, comportamentais e de aprendizagem, por exemplo", detalha Lorena.

No próximo sábado (19), o grupo voluntário vai realizar, em Belém, o 1º Encontro pelo TDL, que contará com uma caminhada em prol da conscientização sobre o transtorno. A concentração do ato será às 9h, na praça Batista Campos.



"A nossa expectativa é que, quem nunca teve informação sobre este transtorno, o conheça: pais, professores, terapeutas, pediatras, neuropediatra, foniatras. Todos juntos pelo TDL. Antes da caminhada, haverá uma breve explicação sobre o transtorno, distribuição de brindes e contação de história com Patrick Cunha e, por último, um momento de piquenique".

A otorrinolaringologista acredita que, quanto mais pessoas souberem sobre o TDL, maior será o acesso ao diagnóstico, tratamento e inclusão. "Com o amplo acesso à informação que temos hoje, acredito que mais e mais pessoas irão pesquisar para conhecer melhor! Torcemos para que o TDL seja tão conhecido quanto outros transtornos como TDAH, dislexia e apraxia de fala", expressa Lorena.

Entenda mais sobre o TDL

O que é TDL?

TDL significa Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem

O que causa TDL?

Não há uma causa única e conhecida do TDL, mas o quadro pode ter relação com aspectos genéticos e embrionários. O TDL não é causado por condições médicas, como perda auditiva, autismo, síndromes ou lesões cerebrais. No entanto, crianças e jovens com essas dificuldades também podem apresentar transtorno de linguagem.

Quais os sinais do TDL?

Não falar muito; dificuldade para se expressar; parecer imatura para a idade; não entender ou não lembrar o que foi dito.

Consequências do TDL:

Dificuldade de leitura e escrita, prejuízo no aprendizado e nas interações sociais.

Atraso de fala é o mesmo que TDL?

Atraso de Fala não é um diagnóstico, mas sim uma manifestação

Fonte: TDL Brasil

Serviço:

1º Encontro em Belém pelo TDL

Data: 19/10/2024

Hora: 16h

Local: Praça Batista Campos

Informações: @juntospelotdl