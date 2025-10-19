Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

O que é a arquitetura Raio-que-o-Parta? Conheça o estilo reconhecido como Patrimônio de Belém

Movimento modernista popular feito com cacos de azulejos agora é Patrimônio Cultural da cidade

Hannah Franco
fonte

Raio-que-o-Parta: conheça o movimento arquitetônico popular do Pará. (Instagram/@rederaioqueoparta)

Foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Belém, na última quarta-feira (16/10), o projeto de lei que reconhece o estilo arquitetônico conhecido como "Raio-que-o-Parta" como Patrimônio Cultural da cidade. Mas afinal, o que é a arquitetura paraense do Raio-que-o-Parta?

⚡ Embora o nome possa parecer um simples xingamento do vocabulário popular paraense, o "Raio-que-o-Parta" é muito mais do que isso: trata-se de um verdadeiro movimento modernista popular que transformou fachadas de casas em obras de arte nas periferias e bairros operários de Belém, como a Pedreira, Guamá e Terra Firme. 

VEJA MAIS

image Artista paraense participa de exposição pelo Centenário da Semana de Arte Moderna em São Paulo
Danielle Fonseca compõe a mostra com seu trabalho sobre o estilo arquitetônico modernista raio-que-o-parta.

image Auto do Círio é reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará
A votação foi aprovada nesta terça (30), em Santarém, após votação entre…

O que é a arquitetura Raio-que-o-Parta?

A arquitetura Raio-que-o-Parta é um estilo estético popular que surgiu entre as décadas de 1940 e 1960 em Belém do Pará. Sua principal característica é o uso criativo de cacos de azulejos coloridos, aplicados de forma artesanal nas fachadas das casas, principalmente nas platibandas, que são faixas que ficam no topo das paredes, cobrindo o telhado.

Com composições geométricas, símbolos religiosos, formas de animais e até elementos abstratos, o estilo mistura arte, identidade cultural e resistência popular. Ele é considerado uma manifestação do modernismo popular paraense.

image Raio-que-o-Parta: conheça o movimento arquitetônico popular do Pará. (Instagram/@rederaioqueoparta)

Origem do estilo Raio-que-o-Parta em Belém

Durante o auge do modernismo no Brasil, artistas como Athos Bulcão, Cândido Portinari e Burle Marx popularizaram o uso de painéis de azulejo em obras arquitetônicas. No Pará, o movimento chegou adaptado à realidade local. Arquitetos como Ruy Meira e Alcyr Meira trouxeram o uso de azulejos e cacos para murais e fachadas.

O nome “Raio-que-o-Parta”, além da gíria paraense, representa uma espécie de protesto visual, criado por famílias das classes trabalhadoras que, sem acesso a arquitetos ou materiais caros, deram seu próprio jeito de "entrar na modernidade". Muitas vezes, usavam cacos de azulejos quebrados durante o transporte na antiga estrada Belém-Brasília, adquiridos a baixo custo para embelezar suas casas com um toque moderno.

Preservação e reconhecimento

O reconhecimento da arquitetura Raio-que-o-Parta como Patrimônio Cultural de Belém é resultado de uma crescente mobilização para proteger esse estilo, que nos últimos anos vem sendo ameaçado por reformas que substituem os azulejos por pinturas comuns ou descaracterizam completamente as fachadas.

Em 2020, as jovens arquitetas paraenses, Elis Almeida, Elisa Malcher e Gabrielle Arnour, criaram a Rede Raio-que-o-Parta, um projeto de mapeamento e preservação das casas com o estilo espalhadas por Belém.

O projeto ganhou força através do perfil no Instagram @rederaioqueoparta, que já conta com mais de 10 mil seguidores e reúne um acervo colaborativo com fotos, vídeos e produções artísticas inspiradas nas fachadas. A iniciativa busca registrar, divulgar e valorizar o movimento, além de promover oficinas e formações sobre o estilo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

raio-que-o-parta

arquitetura
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

OPORTUNIDADE!

Intercâmbios gratuitos são oportunidades para estudantes conhecerem novos países

Experiências de universitárias mostram que estudar fora do país é possível com dedicação, pesquisa e acesso às bolsas públicas

19.10.25 9h00

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Grande Belém ganha nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro, entregue pelo Governo do Estado

Obra estrutural para a mobilidade, integração e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana da capital paraense foi inaugurada pelo governador Helder Barbalho neste sábado (18)

18.10.25 14h16

SEGURANÇA

Nova faixa etária de 6 anos para apps e conteúdos ajuda a proteger crianças e orienta famílias

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinou nesta quarta-feira (15) uma portaria que estabelece que aplicativos e jogos eletrônicos, além de produtos audiovisuais, também poderão receber classificação indicativa

19.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda