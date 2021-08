MPF reúne com manifestantes que interditam rodovia em Altamira

Desde o início da semana um grupo de manifestantes interditam o trânsito na rodovia Transassurini, em Altamira (PA), na tentativa de chamar atenção ao pedido de realização urgente de obras de recuperação da estrada. Nesta quinta-feira (26), o Ministério Público Federal (MPF) decidiu voltar a participar de uma reunião com grupo.

De acordo com informações da assessoria de comunicação do MPF, um representante vai à área da manifestação para explicar como a instituição pode atuar na fiscalização das obras, em especial em relação aos prazos de execução, e também na avaliação das condições de trafegabilidade das demais estradas da região.

Ainda segundo o MPF, já tinham participado de reunião realizada na quarta-feira (25) na sede da unidade do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) em Altamira. Na ocasião participaram gestores municipais e um representante do MPF que estava na área do protesto participou da reunião por videochamada.

Em nota, o MPF ressalta que "o impasse entre moradores e gestores municipais foi iniciado e segue sem solução por falta de diálogo entre o município e a comunidade. Essa falta de informações impede que a comunidade tenha certeza sobre quando serão concluídas as obras que podem garantir segurança para o deslocamento das famílias na região. Entre os manifestantes há representantes indígenas", informa.