O Liberal na Escola recebe alunos da 8ª ano da Escola Estadual Profª Anésia

O Programa O Liberal na Escola apresentou, nesta segunda-feira (23), a sede do Grupo Liberal aos alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora Anésia. O grupo realizou uma atividade dirigida na "aula-passeio", com conversa conduzida pelo jornalista Lázaro Magalhães, da chefia de produção de conteúdo de O Liberal. Os estudantes também trocaram ideias com Daniel Nardin, diretor de conteúdo de O Liberal e com o fotojornalista Thiago Gomes.

O grupo escolar participou de atividade orientada pela professora de língua portuguesa, Márcia Cavalcante, que preparou um roteiro de entrevista para a visitação. Ela explicou que além desta tarefa, os alunos formaram dois grupos para a cobertura da festa junina da escola, que acontece no próximo dia 11 de junho.

"Estou trabalhando com eles a temática gênero reportagem. Então, vimos a oportunidade de trazê-los e apresentar na prática o trabalho. Eles vão fazer uma matéria sobre a festa junina. Um grupo fará uma reportagem dos preparativos e outro grupo fará a cobertura da festa no dia. Assim podemos trabalhar o uso da língua portuguesa. A funcionalidade do ensino é justamente apresentá-los à prática", explicou a professora.

Lázaro Magalhães afirma que, apesar de a redação integrada de O Liberal ser dinâmica, não parar, sempre é possível adaptar a rotina para receber o projeto que, para ele, relembra a função do jornalismo e abre possibilidades aos alunos, além de formar cidadãos leitores.

"Tudo depende de como o professor irá linkar a atividade escolar com a redação. Essa especificamente tinha um roteiro... A redação está sempre correndo e olhando para fora. Mas o legal é que a gente sempre acha uma maneira de atender. Cada visita faz a gente lembrar tudo o que aprendemos. Porque escolhemos nossa profissão. Essas perguntas vêm na ponta da língua dos alunos. Para mim é renovador sempre", comentou.

Em conversa com os alunos, o diretor de conteúdo de O Liberal, Daniel Nardin, relembrou que um dia esteve no lugar de estudante e também participou de uma visita à redação de O Liberal, para a implantação do jornal escolar da época. "Em 1998 visitei a redação pelo colégio Olimpus, também estávamos na 8° série. Fizemos o jornalzinho da escola. Hoje vocês estão nos visitando aqui, mas quem sabe não se empolgam e seguem na profissão e, no futuro, não nos tornamos colegas" disse Daniel.

Programa O Liberal na Escola, visita dos alunos da Escola E. de Ensino Fundamental Profª Anésia (Igor Mota / O Liberal)

Alfabetização a partir dos textos de O Liberal

A professora Márcia Cavalcante destaca a oportunidade de fazer parte do Programa O Liberal na Escola, mas revela que desde antes utilizava as edições do O Liberal impresso, com suas turmas. Relembrou que fez a alfabetização de uma turma na década de 90 com os jornais. Agora o objetivo é trabalhar com a turma da 8ª série, a construção do gênero reportagem, a partir das edições atuais.

"Trazê-los à sede vai motivá-los escrever e ter o gosto pela escrita e leitura, pois estão vendo a aplicabilidade da língua portuguesa. A função do ensino é aproximar o uso da língua na vivência deles. Incentivar o gosto por esse componente curricular, que é a língua portuguesa. A partir dessa visita, eles poderão incentivar outros alunos também", destacou.

Márcia comenta que as aulas que propõe são dinâmicas e inclusivas, porque cada aluno tem uma particularidade. Por isso, busca integrá-los, levando em consideração suas demandas específicas e, apesar das diferenças, mostrar que todos podem executar a mesma tarefa, como a planejada na visita ao grupo O Liberal.

"As minhas aulas precisam sair da sala. Estamos formando cidadãos. Quando damos a oportunidade de refletirem sobre o que estão aprendendo, eles analisam e entendem por qual razão estão produzindo... Temos uma aluna com déficit intelectual. Temos uma folha específica e mais detalhada para trabalhar às suas habilidades, com as mesmas perguntas feitas aos alunos", pontuou.

Alunos recebem orientação sobre texto e fotojornalismo

Os alunos visitaram as dependências do jornal e conheceram o conceito da redação integrada na prática e, também, o moderno parque gráfico do Grupo Liberal. Lázaro Magalhães destacou o trabalho desempenhado pela redação integrada e apresentou o conceito de SEO - Search Engine Optimization, técnica que melhora o posicionamento dos textos no mecanismo de busca, para que o leitor o encontre com facilidade - que O Liberal utiliza em suas matérias.

"Temos especialistas em SEO, que fazem títulos específicos para a internet. Se eu não colocar no título claramente o nome do assunto, usar o verbo de maior valor na internet sobre o assunto, o leitor encontrará dificuldades de acessar o conteúdo. Cada vez mais o título se torna importante. Os nossos textos estão no impresso e no digital. A partir do QR Code no impresso, o leitor é levado à matéria no site, à realidade aumentada", argumentou.

O fotojornalista Thiago Gomes explicou sobre a dinâmica da equipe de fotografia e audiovisual de O Liberal. Explicou também sobre os tipos de equipamentos utilizados pela equipe, além de algumas técnicas para a utilização da câmera. "Hoje os celulares têm bastante opções de fotografia, desde a grande angular - que é quando faz um plano mais aberto - a outras opções. Apresentei a nossa dinâmica, expliquei sobre câmera, configuração, posicionamento e ângulos e a questão da luz. Indiquei o uso do celular, já que eles vão fazer uma cobertura na escola, concluiu.

Juliana Fernandes, 14 anos, 8° ano do ensino fundamental ao final da visita disse que gostou do que aprendeu e que irá colocar em prática na atividade de cobertura da festa junina escolar. Para ela, as dicas de construção de texto e de fotografia auxiliarão na equipe integra.

"Estou no grupo do dia da festa. Vamos fotografar e entrevistar os participantes. Agora eu já sei como devo fazer na entrevista: vou perguntar primeiro nome, sobrenome, a função dela, o que está achando. Também como foi organizado o evento e sobre a dança. Eu pude ter mais ideias a partir desse passeio. As dicas de entrevista, texto, fotorreportagem foram muito legais e importantes", finalizou.

O Liberal na Escola

O programa O Liberal na Escola conta com a participação de 82 escolas da grande Belém. Com o objetivo de formar cidadãos leitores, ao longo do ano o projeto receberá 15 mil alunos de diversas idades e séries para desenvolverem ações de formação continuada, palestras e atividades extraclasses, não só nas dependências da TV, rádio e jornal do Grupo Liberal, mas em outros espaços da cidade, à exemplo dos museus: Museu Emílio Goeldi, Museu do Forte do Presépio, Casa das onze janelas, Museu Histórico do Estado do Pará, Museu de Artes Sacras, Museu do Círio e Museu de Gemas do Pará.