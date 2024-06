O Liberal na Escola: alunos de Design da Uepa visitam a sede do Grupo Liberal

Estudantes do curso de Design, da Universidade Estadual do Pará (Uepa), realizaram uma visita às dependências do jornal O Liberal, sede do Grupo, na manhã desta quinta-feira (6), por meio do programa O Liberal na Escola, para que pudessem conhecer o funcionamento do processo de entrega da informação, que vai desde a produção da matéria até a divulgação do conteúdo aos leitores.

A turma foi recebida pelo jornalista Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura e por Fabyo Cruz, repórter dos suplementos regionais. Os profissionais falaram sobre o desenvolvimento técnico, que envolve pesquisas e apuração, além do cuidado com a forma nas quais esses conteúdos são veiculados, como a preocupação com os termos corretos a serem utilizados e a preservação de dados em materiais sensíveis.

O coordenador do núcleo de Cultura, Abílio Dantas, e o repórter dos suplementos regionais, Fabyo Cruz, receberam os estudantes. (Arthur Moraes / Especial para O Liberal)

Conhecimento teórico na prática

A professora de produção gráfica da Uepa, Marcele Pamplona, explica que a visita a sede do Grupo Liberal é uma oportunidade para os alunos terem contato com a parte prática de todo o conhecimento teórico aprendido dentro da sala de aula.

“Eu achei muito necessário mostrar para eles, no presencia, como é feita a parte de editoração, de produção gráfica, de impressão, processo de impressão, porque acaba que hoje em dia a gente vê muito a parte teórica, e quando a gente vai fazer o processo de impressão, sempre ocorre algum erro de editorial ou o arquivo é fechado errado, então por isso que eu achei necessário trazer eles para verem como funciona o mesmo processo”, disse.

O aluno do 3° ano Marco Vieira relata que o conhecimento prático tem uma enorme importância quanto ao entendimento de como funciona o mundo fora da academia, no campo profissional das empresas de comunicação no Pará. .

“É importante pra gente ver esse tipo de ambiente, entender não só a forma como ela é feita, mas entender como funciona, de fato, o dia a dia, como funciona a estrutura das empresas que trabalham com isso, principalmente o Liberal, que é a maior empresa que a gente tem nesse ramo aqui em Belém. Então, esse tipo de vivência faz muita falta na nossa formação, então ver isso na prática é muito importante, sem contar que a gente consegue enxergar um pouquinho da estrutura do que é a empresa, que a gente ouve muito”, destaca o estudante.

Adalberto Gonzaga, também estudante do 3° ano, indica ter enxergado o design como peça importante na produção jornalística, “principalmente todos os métodos que eles falaram estão relacionados também ao design. Os blocos, a construção de trabalho, a parte editorial, todos os funcionários que trabalham de manhã à noite”, fala.

Estudantes conheceram o processo de apuração e publicação da notícia pelo programa O Liberal na Escola. (Arthur Moraes / Especial para O Liberal)

Coordenador reforça a importância do programa

O coordenador do programa O Liberal na Escola, Alan Siqueira, fala que atividades assim são de fundamental importância, porque é o momento que busca-se aproximar a realidade do aluno teórica junto a prática, para que ele tenha um entendimento geral total da atuação profissional dele. “São atividades que são pensadas justamente para a gente potencializar a formação de profissionais como é este caso aqui”, afirmou.

*Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade.