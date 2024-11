O LIBERAL expande presença digital com estratégias inovadoras e interação direta com o público

Com uma abordagem voltada para a diversificação de conteúdo e interação ativa com os leitores, o jornal O LIBERAL consolida sua atuação digital nas mídias sociais. A equipe responsável por isso, liderada pela coordenadora Gisa Smith, aposta em estratégias personalizadas para atender às diferentes demandas das redes sociais, reforçando o compromisso do jornal com a informação que engaja, seja pela leveza temática, seja pela relevância de uma factualidade.

Nos últimos anos, o Grupo Liberal têm investido em conteúdos que vão desde vídeos curtos até reportagens ao vivo, adequando-se ao comportamento dos usuários em cada rede.

“No Instagram, estamos explorando conteúdos mais visuais e interativos, enquanto no X [antigo Twitter] focamos em notícias de última hora, com uma linguagem mais dinâmica e direta”, explica Gisa Smith.

A estratégia tem gerado avanços significativos em engajamento e alcance, refletindo o esforço da equipe em personalizar experiências para diferentes públicos.

Gisa Smith, coordenadora de mídias sociais do Grupo Liberal (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O monitoramento contínuo de métricas permite que a equipe identifique padrões e adapte as postagens. “Trabalhamos com ferramentas que analisam o comportamento da audiência em tempo real. Isso nos ajuda a criar interações autênticas, respondendo dúvidas e comentários de forma personalizada e em tempo hábil”, acrescenta Gisa.

Para Gabriel Magalhães, analista de mídias sociais, o YouTube é uma das plataformas com maior potencial de expansão. “Com a Rádio Liberal+ começando a caminhar nessa plataforma, temos a oportunidade de crescer bastante. O YouTube traz a ideia de TV para o digital, como vemos em casos de outros canais. Com estudo de público e boa estrutura, podemos alcançar excelentes resultados”, afirma.

Apesar disso, Gabriel ressalta os cuidados que diferenciam o jornalismo de qualidade de conteúdos puramente focados em engajamento. “Como o maior jornal do Norte, precisamos ter compromisso com a verdade. Isso nos dá um teto de crescimento menor em comparação a páginas que priorizam engajamento acima da notícia, mas seguimos crescendo com foco no jornalismo responsável”, analisa.

Trabalho em equipe e conexão com o público

O sucesso da estratégia digital de O Liberal também é atribuído à forte integração da equipe. “Temos três gerações trabalhando juntas, o que ajuda a entender as necessidades de um público diverso. Nossa base é construída com confiança, organização e amizade, liderados por uma ótima chefia”, destaca Gabriel.

Gabriel Magalhães, analista de mídias sociais do Grupo Liberal (Adriano Nascimento / especial para O Liberal)

O relacionamento com seguidores fiéis é outra prioridade. Segundo Gisa, eles “não são apenas números, mas defensores da nossa marca. Quando interagimos de forma genuína, criamos um senso de pertencimento e lealdade que vai além da simples troca de informações”. Segundo a coordenadora,esse engajamento é essencial para testar novos formatos e ajustar a linha editorial às expectativas do público.

As ações coordenadas pelo setor de mídias sociais têm elevado a presença digital de O Liberal. Além de ser um dos portais de notícias que mais cresce no país, o jornal se mantém relevante ao adaptar seu conteúdo às tendências e demandas locais e nacionais. “Nosso foco é oferecer jornalismo de qualidade, atendendo às expectativas de um público que valoriza a credibilidade”, conclui Gisa.