O Liberal ainda mais digital e multiplataformas em 2022

Em 2022, o Grupo Liberal continuará a tendência reforçada já em 2021, com muitos projetos integrados, novos conteúdos e inovação, sobretudo na estratégia digital. É o que afirma a diretora de Mercado de O Liberal, Aline Vianna. Uma realidade na área de comunicação do grupo é o trabalho multiplataforma e multiexperiência que vem sendo desenvolvido, com participação de diferentes áreas da empresa, de maneira integrada. Para ela, o leitor, a audiência do site e das redes e o anunciante não tem mais apenas um ponto de contato específico com um dos veículos do grupo e sim com vários ao mesmo tempo, em diferentes plataformas. “A gente está trabalhando em um mundo híbrido e dividindo bem fortemente nesse universo digital e físico, que é o mundo 'figital'”, disse.

E, dentro dessa perspectiva, o Grupo Liberal, já em 2021, ampliou os projetos pensados em multiplataformas e tem novidades já para 2022. Uma delas, e que também é uma tendência dentro do universo da comunicação, é o branded content (conteúdo de marca), especialmente em relação ao mercado publicitário e de anunciantes. “Somos o primeiro estúdio do Norte e Nordeste integrado, um estúdio de digital content. Isso nos coloca em uma posição de vanguarda dentro desse processo”, afirmou.

O estúdio já atende hoje mais de 100 clientes. “A gente faz desde a estratégia do cliente até a execução de estratégia de marketing digital, de marketing de conteúdo. Toda a execução do projeto e, também, o monitoramento e performance desse trabalho. Ou seja, na área de comunicação para o mercado, seguindo essas tendências de digital, de transformação, de multiplataforma, a gente saiu na frente”, explicou.

Aline disse que o Grupo Liberal encerrou 2021 com uma aceitação muito grande do mercado, dos clientes e com uma estrutura muito bem desenhada, “...e com profissionais aqui dentro muito capacitados. A ideia em 2022 é alavancar ainda mais”, disse.

O grupo também encerra 2021 com um crescimento de mais de 30% do número de assinantes. “Hoje, nosso assinante tem a nossa assinatura multiplataforma e a gente trabalha com uma estratégia muito forte de cashback. A gente acabou usando ferramentas e tecnologias que tínhamos dentro de casa para usar também como estratégia de assinatura. Hoje, o nosso assinante de O Liberal, além de ter acesso a toda a multiplataforma, e aos novos produtos audiovisuais que a gente tem feito, tem também acesso a descontos exclusivos na compra de produtos, por exemplo, do Libshop”, explicou.

Ela também falou das ações voltadas para os assinantes. “Hoje, os assinantes, no dia do seu aniversário, recebem uma sobrecapa especial, parabenizando esse assinante. A gente implantou um projeto que é o “Café com a redação”, em que todo mês a gente recebe uma quantidade de assinantes dentro da redação, para debater com os jornalistas e a diretoria de Conteúdo. E, para 2022, isso virá de uma forma mais forte dentro do Liberal”, completou.

Para Daniel Nardin, diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, boa parte dos diálogos com assinantes e coordenadores de venda avulsa de jornal nas ruas tem auxiliado a pensar e implementar novos conteúdos. “Estamos ouvindo com frequência nosso leitor e quem vende e consome nosso produto. Nosso leitor e a audiência do nosso site é nossa razão de existir. E muitas novidades vieram justamente como fruto desse diálogo”, disse. O jornalista destaca também o esforço que vem sendo feito por trazer novos conteúdos, com pluralidade de vozes e em multiplataformas.

“Hoje nossos articulistas estão mandando também vídeos com comentários, que colocamos no site e nas redes. O uso do QR code no impresso é cada vez mais frequente/ São caminhos complementares, onde um leva para o outro e produz uma experiência maior para quem nos acessa”, aponta Nardin.

Ela explicou que o Grupo Liberal trará, ano que vem, muito forte a questão da experiência tanto do assinante quanto do anunciante. “A gente vai vir com um pensamento novo de portal, de conteúdo em várias frentes. E, do ponto de vista de mercado, a gente vem com um portfólio novo de projetos, todos projetos integrados, projetos de integração de 100% com o digital. E com uma parceria nova, grande, que a gente vai vir também na área de inovação”, explicou Aline Vianna. “Eu digo que é 2021/2022. Um projeto que avançamos muito em 2021 e que em 2022 virá com uma atualização, com novas frentes e caminhos, mas sempre nesse mesmo lugar de gerar multiplataforma e multiexperiência e conectar mais e mais o nosso mercado. Essa é a essência”, acrescentou.

Para Daniel Nardin, o início do ano será de ainda mais novidades chegando também na área de conteúdo. “Apresentamos uma boa parte desses projetos em nossa edição de aniversário de 75 anos. E agora estamos colocando as novidades em campo, com excelente aceitação. São mais de 30 novos produtos e temos um cronograma, para que isso chegue a todos, conteúdo de qualidade, diferente, em multiplataformas, com a credibilidade do jornalismo e a pluralidade de opinião com nossos articulistas e colunistas”, destaca.