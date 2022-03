Ação social promoveu serviços de saúde, lazer e cidadania, em Belém

Uma ação social, promovida pelo Instituto Ação Pensando Bem (APB), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE/PA) viabilizou a emissão e regularização do título eleitoral na manhã deste domingo (27), na praça Batista Campos, em Belém. Além disso, serviços de saúde e lazer também foram ofertados à população.

Quem esteve no local para tirar a primeira via do título de eleitor foi Ana Beatriz, de 18 anos. Em outubro de 2022 será a primeira vez que ela vai exercer o direito de voto. Para ela, a ação facilitou o processo: “Ficou bem mais democrático, principalmente para quem tinha alguma dificuldade. Esse ano eu vim tirar o título porque o voto é importante para a gente eleger a pessoa que vai estar responsável pela efetivação dos nossos direitos”, afirma.

Rafaela Farias, de dezessete anos, também aproveitou a oportunidade e foi com a mãe, Rosilene Farias, emitir o seu título eleitoral. “Eu achei essa ação muito importante, porque quanto mais cedo tirar o título, melhor. Quanto mais chega perto do prazo é pior. Eu acho muito importante que as pessoas emitam ou regularizem seu título”.

A coordenadora da escola judiciária eleitoral do TRE/PA, Elaine Santana, explicou que, até o dia 4 de maio, prazo final para a emissão e regularização do título eleitoral, o tribunal estará realizando outras ações abertas ao público como essa, que serão divulgadas futuramente. Ela também pontua que existem outros meios de acessar o serviço:

“Todos esses serviços podem ser feitos pelo site do TRE, www.tre-pa.jus.br, ou também pelos atendimentos nas Estações Cidadania no shopping Pátio, no Grão Pará e no Metrópole. Lembrando que também temos disponível a central de atendimento ao eleitor, na rua Pirajá, na Pedreira”.

Elaine também esclareceu dúvidas sobre o público-alvo para emissão do título: “Jovens do sexo masculino, a partir dos 18 anos, precisam apresentar o documento de reservista. Já quem tem 15 anos, seja do sexo masculino ou feminino, e vai fazer 16 até o dia da eleição, em 2 de outubro, também já pode tirar seu título e poder votar nas próximas eleições”.

Outras informações sobre a emissão do título podem ser consultadas aqui.

Instituto tem ações sociais continuadas

A secretária do Instituto Ação Pensando Bem (APB), Risoleta Gomes, informou que o grupo realiza ações continuadas, sobretudo de doação de alimentos, roupas, toalhas e cobertores a pessoas em situação de rua. “O principal objetivo do instituto é prestar serviço à comunidade e facilitar o acesso. É a primeira vez que a gente faz uma ação como essa, na praça, mas todas as quartas-feiras a gente realiza doações a pessoas em situação de rua”.

Interessados em colaborar com a doação podem entrar em contato com a secretaria do Instituto pelo número (91) 982149170.

Serviço:

Doação de roupas, alimentos, toalhas e cobertores - Instituto Ação Pensando Bem (APB)

Contato: (91) 982149170