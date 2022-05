Nutrição africana é tema de debate em roda de conversa na UFPA; confira como participar

Nesta quarta-feira (25), é celebrado o Dia Internacional da África e, em alusão à data, a Associação dos Estudantes Estrangeiros (AEE), da Universidade Federal do Pará (UFPA), organizará um debate, que abordará a atual situação da nutrição e segurança alimentar no continente aficano. Aberto a todos os públicos, o evento acontecerá às 14h30, no Centro de Internacionalização da universidade e oferecerá certificado aos participantes.

Programação

14h30 - palestra sobre o “Universo Muzumba”, com Nathanael Fona, autor de livro homônimo ‘Universo Muzumba”.

16h - mesa-redonda sobre resiliência em nutrição e segurança alimentar, que terá a participação de Anacleto Aníbal Xavier Domingos, doutorando em Desenvolvimento Econômico, Território e Meio Ambiente (Angola), Renata Ramos, estudante de Nutrição (São Tomé e Príncipe), Abigail Yawo Atsupui Duho, estudante de Enfermagem (Gana), Enock Akodedjro, estudante de Engenharia Civil (Benin) e Sakanatou Chabi Yorouba, estudante de Administração (Benin).

Dentre as pautas abordadas no evento estarão: o reforço dos sistemas agroalimentares, saúde e sistemas de proteção social para a aceleração do desenvolvimento do capital humano, social e económico.

Para Israel Hounsou, presidente da Associação dos Estudantes Estrangeiros da UFPA, o evento desperta reflexões sobre a realidade do continente africano, o qual vem se modificando por conta de uma política neoliberal e causa alguns efeitos no que diz respeito à alimentação.

“É importante esse debate para termos cuidados e repensarmos como a África, com seus grandes potenciais, está entrando na lógica do neoliberalismo, incentivando os agrotóxicos, a monocultura e vários atos que vão de encontro com a lógica social e estão afetando a nutrição da população”, pontuou.

Serviço

Dia Internacional da África - Reforço da Resiliência em Nutrição e Segurança Alimentar no Continente Africano

Data: 25 de maio (quarta-feira)

Horário: 14h30

Local: Centro da Internacionalização, localizado no Setorial Básico II da Universidade, Bloco G, do Campus Básico



(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)