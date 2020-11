Número de leitos ocupados cai no Dom Vicente Zico, em Belém

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dom Vicente Zico, centro municipal de tratamento da covid-19 em Belém, caiu após três semanas de alta: foi para 62,5% nesta terça-feira (10). O hospital havia registrado ocupação de 50% no dia 20 de outubro, que passou para 75% no dia 27 do mesmo mês. Na semana passada, 87,5% dos leitos de UTI estavam ocupados. A trajetória de queda ocorreu também no número de leitos clínicos, que possuem taxa de ocupação de 35,8%. A Prefeitura dispõe de 61 leitos, sendo 53 clínicos e 8 de UTI. Há ainda 10 leitos de UTI alocados no Hospital Beneficente Portuguesa.

O período de alta nos casos foi justamente no final de outubro, quando o prefeito Zenaldo Coutinho (PSDB) anunciou que a taxa de transmissão havia dobrado em Belém. Na ocasião, ele informou que em apenas quatro semanas, a taxa de transmissão do vírus havia saltado de 0,7 para 1,5, ou seja, 100 pessoas contaminadas pelo coronavírus na cidade estavam contaminando outras 150. A curva epidemiológica ascendente em Belém e os números de internações na rede municipal motivaram o decreto municipal Nº 97.653/2020, que suspendeu as aulas presenciais e proibiu bares e restaurantes de funcionarem depois da meia-noite.

Nas últimas duas semanas, o número de atendimentos que estão sendo realizados para pessoas com sintomas de síndrome gripal está maior na faixa etária de 18 a 40 anos, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Já a maioria dos casos notificados confirmados do novo coronavírus estão sendo leves. Mesmo assim, a Sesma informa que "segue acompanhando a evolução da doença na capital, adotando as medidas necessárias para evitar a proliferação da Covid-19 na cidade a partir de um comitê que integra diversos profissionais de distintas áreas técnicas, que monitoram e elaboram os protocolos". Ainda de acordo com a Secretaria, a rede municipal está apta para atender a população de Belém, com a capacidade de atendimentos gerais nas Unidades de Pronto Atendimento (Upas) de 52,5 mil pessoas por mês.

Confira os bairros que registraram mais casos de covid-19 em Belém:

Marco - 3.008

Guamá - 2.602

Pedreira - 2.589

Jurunas - 2.361

Umarizal - 2.169

Marambaia - 2.074

Parque Verde - 1.535

Cremação - 1.703

Coqueiro - 1.407

Condor - 1.339