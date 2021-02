Número de ciclistas atendidos no Hospital Metropolitano cai em 11%

Em 2019, 211 ciclistas vítimas de acidentes no trânsito foram atendidos Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua (PA). E, ano passado, 187 pacientes. Na unidade, mantida pelo Governo do Pará e gerenciada pela Pró-Saúde, referência em traumas no estado, houve queda de 11,37% dos casos envolvendo ciclistas traumatizados em acidentes com motocicletas, automóveis, ônibus e caminhões.

A Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) aponta que, anualmente, os gastos com tratamentos de traumas envolvendo ciclistas somam mais de R$ 15 milhões para o Sistema Único de Saúde (SUS). No Hospital Metropolitano, o tempo médio de internação de uma vítima de acidente de trânsito é de 9 a 18 dias, com diárias que podem chegar a R$ 3.695 na unidade.

O hospital desenvolve atividades todos os meses para conscientizar os motoristas em relação aos riscos no trânsito. “Devido à pandemia, as ações estão acontecendo dentro do hospital, com palestras e atividades lúdicas, sempre obedecendo as medidas de segurança para evitar a proliferação da covid-19", disse a diretora hospitalar, Alba Muniz. "Antes da pandemia, o Metropolitano desenvolvia essas ações também nas ruas, faculdades e nos colégios", acrescentou.

Dicas para o motorista

• Respeitar a distância mínima de 1,5m ao ultrapassar ciclistas. Evite passar próximo do condutor da bicicleta e usar buzinas, pois pode assustá-lo e provocar quedas ou acidentes mais graves;

• Respeitar a preferência do ciclista ao fazer a conversão em alguma via;

• Não ultrapassar o ciclista em alta velocidade;

• Ter cuidado ao sair de imóveis, estacionamentos e ao abrir a porta do carro;

• Sinalizar sempre de forma clara e antecipada antes da conversão ou mudança de direção do veículo;

• Não estacionar em ciclovias, ciclofaixas, ou acostamento.

Dicas para os ciclistas

• Utilizar ciclovias, ciclofaixas, ou acostamento, quando houver;

• Ciclista não pode trafegar com a bicicleta em calçadas;

• Os ciclistas também devem respeitar a sinalização de trânsito, como semáforos e preferenciais;

• Nunca transitar na contramão;

• Sinalize, por meio de gestos, as mudanças de trajetória.