Novos radares na BR-316 ainda geram dúvidas em condutores

O primeiro dia de fiscalização eletrônica com os oito novos radares instalados do km-10 ao 16 da rodovia BR-316 foi marcado por dúvidas por parte dos condutores que transitam pelo trecho urbano, dentro dos limites do município de Marituba. Segundo o Departamento de Trânsito do Estado (Detran), a intenção da iniciativa é reduzir os riscos de acidentes e fiscalizar o excesso de velocidade na via. Contudo, enquanto algumas pessoas relataram que sabiam do monitoramento realizado pelos equipamentos, muitos foram pegos de surpresa, e expressaram sua discordância sobre a eficácia dos radares na organização do trânsito.

“Não sabia dos radares novos, agora que eu percebi”, diz Wellison dos Santos, mototaxista que parou para abastecer em um posto de combustíveis na altura do KM-13, e só ali avistou os equipamentos. “Eu acho bom… Por uma parte. Mas pela outra, eu não acho tão bom assim. Tem uns bem perto do outro. Tinha que ser um pouco mais longe um do outro, na minha opinião. É bom fiscalizar, mas tem que fluir o trânsito também”, sugere o profissional de transporte de passageiros. Alguns outros condutores que passaram pelo trecho monitorado foram um pouco mais incisivos na hora de emitir sua opinião sobre a fiscalização.

“Isso não é muito bom, não. É só para pegar dinheiro dos outros. Isso complica o trânsito. Olha como está esse trecho aqui, todo engarrafado”, reclamou Edson Souza, mecânico morador de Marituba que transitava de carro pelo local, acompanhado pela família. Alguns outros motoristas disseram que os radares poderiam estar melhor sinalizados, para que mais pessoas fiquem cientes da existência dos aparelhos na rodovia federal.

Ainda segundo o que informou o Detran, até o dia 13 de junho, os novos radares passarão pelo período de notificação educativa, e terão as penalidades contabilizadas de forma definitiva somente a partir do dia 14, uma segunda-feira. De acordo com o Detran, a ideia principal deste primeiro período é que as autuações não sejam contabilizadas para adaptar os condutores aos novos radares e alertar sobre o comportamento de risco na estrada, já que os equipamentos foram instalados em áreas urbanas com intenso fluxo de circulação de carros, bicicletas e pedestres.

Os radares irão fiscalizar o trânsito em velocidade superior à máxima permitida para o local (Art.218 do CTB) em tempo integral, com o limite de velocidade dos locais sinalizado por placas R-19. Durante o horário de 6h às 22h, o equipamento também fiscalizará o avanço de sinal vermelho (Art.208 do CTB) e a parada do veículo na faixa de pedestres durante a mudança do sinal (Art.183 do CTB).

Os dezoito primeiros quilômetros da rodovia BR-316 são de responsabilidade estadual e, a na barreira do Detran próximo à Prefeitura Municipal de Ananindeua, agentes informaram que não realizaram ações específicas relativas aos novos radares nesta terça-feira, mas que seguem fazendo rondas volantes pelo trecho de responsabilidade do órgão, orientando sempre que necessário.