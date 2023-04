Novos integrantes do Jovem Aprendiz realizam o primeiro dia de integração no Grupo Liberal

Nesta sexta-feira (28), o Grupo Liberal recebeu os novos integrantes do programa Jovem Aprendiz. O primeiro dia dos selecionados foi marcado por orientações e integração aos setores. Além disso, foram apresentado às normas e funções de cada e receberam instruções sobre segurança do trabalho. Na empresa, os aprendizes trabalham por um período de quatro horas e são direcionados aos setores da área administrativa, Departamento Pessoal da Redação, Contabilidade, Cobrança, e Mercado Leitor.

Os novos aprendizes conheceram a Redação Integrada do Grupo Liberal, além de obterem conhecimentos sobre a distribuição do jornal impresso. "Conhecemos um pouco da história do O Liberal, assim como sobre o departamento social e também conhecemos pessoas legais que trabalham na empresa", contou Leonardo Silva, um dos aprendizes que participaram do dia da integração.

Leonardo tem 19 anos e conta que o processo de seleção não foi fácil, mas que ficou muito feliz em ser chamado para o Jovem Aprendiz. "Tenho certeza que não só para mim, mas também aos outros selecionados, esse período de experiência e trabalho vai ser a alavanca de uma boa carreira profissional", pontuou.

Maria Fernanda Pontes também foi uma das selecionadas e contou que o primeiro dia de integração foi cativante, em que recebeu uma calorosa recepção. Com 18 anos de idade, Maria disse que buscava algo relacionado à sua futura graduação e quando soube da proposta do Jovem Aprendiz no Grupo Liberal, correu para garantir a sua vaga.

"Pretendo ser proativa e ajudar a todos no que posso e quero ter mais experiência nessa área. Quero cooperar com todos e aprender todos dias com as pessoas que irão trabalhar junto a mim. Vai ser uma experiência incrível e quem sabe um dia eu esteja apresentando o jornal", contou Maria.

Renata Souza, coordenadora da área de Gestão de Pessoas, explicou sobre como o projeto funciona e a sua importância. "As empresas precisam contratar aprendizes que são vinculados a cursos profissionalizantes. No caso do Grupo Liberal, nós temos uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e os aprendizes fazem a parte técnica aqui na empresa, enquanto no Senac é feito um curso para a área teórica, sobre rotinas administrativas, postura e toda parte de aprendizado. Um complementa o outro, sendo de fundamental importância", disse.

(Vitória Reimão, sob supervisão do Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)