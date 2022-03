O Liberal na Escola: 15 mil estudantes fazem parte do programa de formação de cidadãos leitores

O programa de responsabilidade social do Grupo Liberal "O Liberal na Escola" realizou nesta segunda-feira (21) uma reunião de alinhamento com os gestores de educação de 82 escolas da grande Belém, que são cadastradas no programa. Com o objetivo de formar cidadãos leitores, ao longo do ano o projeto receberá 15 mil alunos de diversas idades e séries para desenvolverem ações de formação continuada, palestras e atividades extraclasses, não só nas dependências da TV, rádio e jornal do Grupo Liberal, mas em outros espaços da cidade.

Alan Siqueira, coordenador pedagógico do O Liberal na Escola, recebeu no auditório da TV Liberal, na avenida Nazaré, gestores da educação. Para ele, o contato com a rede de ensino é imprescindível, pois estimula os estudantes a desenvolverem senso crítico e exercitarem o olhar a respeito da cidade. "Neste ano teremos como tema central 'O Liberal na Escola e a Educação Ambiental (EA)'. Percebemos a necessidade de potencializar o trabalho frente ao que prevê a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), Lei 9.795/99, que dispõe sobre a EA e direciona ações em caráter formal e não-formal. A atividade extraclasse (ou aulas-passeio), são importantes por apresentar nova realidade educacional aos alunos, além de levá-los a conhecer ambientes diferentes do seu dia a dia.", explicou.

As atividades acordadas entre o Grupo e os gestores escolares preveem levar os alunos a espaços históricos e de relevância na cidade. Alan destaca que o calendário está sendo fechado, dependendo da demanda apresentada mensalmente e que a metodologia será diferenciada, para que as crianças e adolescentes se sintam motivados. "Receberemos os alunos no Grupo Liberal (jornal e rádio), levaremos a TV Liberal, Museu Emílio Goeldi, Museu do forte do presépio, casa das onze janelas, Museu Histórico do Estado do Pará, Museu de artes sacras, Museu do Círio e Museu de Gemas do Pará", afirmou.

"Partimos do princípio que a educação necessite de metodologias e didáticas diferenciadas para que se torne atraente aos alunos. Proporcionar uma ação dessa a escola desperta a vontade do aprender e ensinar, logo todas as atividades tem cunho educativo e por isso são guiadas por um profissional do espaço que recebe, orienta e ensina os alunos sobre as especificidades locais", completou.

Reunião de gestores na TV Liberal, sobre o projeto O Liberal na Escola. (Reprodução / Rodrigo Saraiva)

Antônia Besteiro, gestora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profª Gracinda Peres em Marituba, participou da reunião e vê na oportunidade, a possibilidade de ensinar de forma lúdica temas socialmente relevantes. Destaca que da escola, aproximadamente 100 alunos participarão, divididos em quatro grupos. “Estamos ansiosos pelo início das aulas-passeio, pois os nossos alunos aguardam com muita alegria esse momento. Porém, já iniciamos os trabalhos do programa O Liberal na Escola. Os alunos trabalham de forma interdisciplinar com o jornal em sala e isso gera aprendizado ativo por parte deles”, disse.

O programa O Liberal na Escola atualmente atende os alunos de 82 escolas de Belém, Ananindeua e Marituba. Mas a previsão é que ainda este ano uma reunião com a rede de ensino dos municípios de Capanema, Marudá e Marapanim, que também fazem parte do Programa aconteça para alinhar as ações futuras.