Novo viaduto entre Mário Covas e Três Corações muda trânsito em Ananindeua; veja como vai funcionar

O novo viaduto construído no entroncamento das avenidas Mário Covas e Três Corações, em Ananindeua, já está em funcionamento e deve impactar diretamente o tráfego de veículos na Região Metropolitana de Belém. A estrutura, entregue neste sábado (17) pelo Governo do Pará, faz parte do pacote de obras preparatórias para a COP 30, conferência climática da ONU que será sediada em Belém em 2025.

Com 350 metros de extensão, o viaduto elimina cruzamentos com semáforos e promete melhorar significativamente a fluidez no trânsito da área, beneficiando cerca de 500 mil pessoas que circulam diariamente pelos bairros Cidade Nova, 40 Horas, Paar e regiões próximas.

Como funciona o novo viaduto em Ananindeua

A principal mudança no trânsito da região ocorre a partir da reorganização dos fluxos viários entre as avenidas Mário Covas e Três Corações:

Fluxo contínuo na Mário Covas: A avenida Mário Covas continua com o tráfego passando por baixo do viaduto, permitindo deslocamento direto sem interrupções.

Trânsito da Três Corações para a BR-316: Veículos que trafegam pela avenida Três Corações, no sentido Cidade Nova – Mário Covas, podem agora utilizar o viaduto para acessar diretamente a BR-316, sem necessidade de paradas.

Retornos e acessos: Quem estiver na Mário Covas e quiser seguir em direção à avenida Augusto Montenegro ou à própria BR-316 poderá usar a rotatória sob o viaduto para realizar o retorno com mais segurança.