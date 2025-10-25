Capa Jornal Amazônia
Novo viaduto da Mário Covas é inaugurado na Região Metropolitana de Belém

Mais de 30 mil pessoas serão beneficiadas com a entrega do Viaduto Pastor Gilberto Marques, o quinto construído pelo Governo do Pará em dois anos.

Jéssica Nascimento
fonte

Novo viaduto da Mário Covas. (Foto: Agência Pará)

O Governo do Pará inaugurou neste sábado (25) o Viaduto Pastor Gilberto Marques, localizado no cruzamento da Avenida Mário Covas com a Avenida Independência, em Ananindeua. A nova estrutura homenageia o líder religioso paraense falecido em 2024, aos 81 anos, e deve beneficiar diretamente mais de 30 mil moradores de Belém e Ananindeua.

Com 350 metros de extensão, 14 metros de largura e 5,5 metros de altura, o viaduto foi projetado para garantir mais fluidez, agilidade e segurança no trânsito da região. A obra contou com a participação de mais de 300 trabalhadores, gerando emprego e renda durante todo o período de construção iniciado em 2024.

image  (Foto: Agência Pará)

Durante a cerimônia, o governador Helder Barbalho destacou a importância do novo equipamento urbano.

“Estamos entregando mais um importante investimento para melhorar a mobilidade urbana e a fluidez do tráfego nesta região. Este é o quinto viaduto entregue em dois anos, e com ele eliminamos semáforos que antes causavam congestionamentos. Agora, o deslocamento pela BR-316 e pela Avenida Independência será muito mais rápido e seguro”, afirmou.

image (Foto: Agência Pará)

Também participaram da inauguração a vice-governadora Hana Ghassan, o vice-prefeito de Belém Cassio Andrade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Chicão, e o deputado federal Olivan Marques.

Segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, o novo viaduto representa um avanço significativo na qualidade de vida dos moradores.

“Este equipamento traz mais segurança e reduz o tempo de deslocamento das pessoas, garantindo uma nova dinâmica para o trânsito da Região Metropolitana”, destacou.

População já sente os benefícios

O taxista Wilson Gama conta que o trânsito na região era caótico antes da obra.

“Antes era um caos, principalmente por causa dos semáforos. Agora está uma maravilha. O trânsito vai fluir e vai melhorar para todos nós”, comemorou.

A gestora hospitalar Patrícia Hermes, que viaja diariamente de Belém a Castanhal, também comemora.

“Esse viaduto vai facilitar muito a vida de quem precisa se deslocar entre municípios. Antes, o congestionamento era constante. Agora, o trânsito deve fluir bem melhor”, avaliou.

Para o pintor Luciano Sales, que usa moto para trabalhar, o impacto será direto.

“Vai ajudar demais, principalmente nos horários de pico. Teremos mais mobilidade e menos estresse no trajeto diário”, afirmou.

image (Foto: Agência Pará)

Expansão da infraestrutura viária

Nos últimos dois anos, o Governo do Pará entregou cinco viadutos na Região Metropolitana de Belém, como parte de um amplo programa de modernização da mobilidade urbana.

Os anteriores foram:

  • BR-316 com Avenida Ananin (julho de 2023, em Ananindeua);
  • BR-316 com Alça Viária (dezembro de 2024, em Marituba);
  • BR-316 com Avenida Independência (abril de 2025, em Ananindeua);
  • Avenida Mário Covas com Avenida Três Corações (maio de 2025, em Ananindeua).
     
Belém
