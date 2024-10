Novo reitor da UFPA é empossado em cerimônia celebrada nesta sexta-feira (11/10)

Na manhã desta sexta-feira, 11, o professor Gilmar Pereira da Silva foi oficialmente empossado como reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), sucedendo a Emmanuel Zagury Tourinho, com quem compartilhou a Reitoria nos últimos dois quadriênios, no cargo de vice-reitor. Além da transmissão de cargo, a cerimônia de posse também contou com a nomeação da nova vice-reitora da UFPA, Loiane Verbicaro, e dos demais integrantes da gestão superior.

Professor titular da UFPA, o novo reitor da UFPA, Gilmar Pereira, tem carreira no magistério marcada pela defesa do caráter multicampi da Universidade. Antes de eleito reitor e de ter ficado oito anos no cargo de vice-reitor da UFPA, o professor Gilmar Pereira também já coordenou o Campus Universitário do Tocantins/Cametá e atuou nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGED/ICED) , em Educação e Cultura (PPGEDUC/Campus Tocantins/Cametá), e no Programa de Pós-Graduação em Educação na Amazônia (PGEDA/Educanorte).

Ciente da responsabilidade e do desafio que é comandar a maior produtora de Ciência na Amazônia, o novo reitor, durante o discurso de posse, reforçou o seu compromisso de buscar um ambiente cada vez mais plural, acolhedor, acessível e aberto a todas as formas de conhecimento. “A universidade na Amazônia tem uma incumbência bem mais complexa que suas congêneres em outras partes do território nacional e internacional. Pois, além das atividades acadêmicas ligadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, exigidas de cada instituição dessa natureza, pleiteia-se também a necessidade de pensar-se a realidade local, buscando compreender em que medida vem se consolidando uma identidade das populações dessa região. Ao mesmo tempo, apontando caminhos para um novo desenvolvimento por meio de um processo de mediação capaz de construir um diálogo profícuo com a comunidade científica e com toda a sociedade”, ressaltou.

Para o 14º reitor da UFPA, a produção de saberes, sejam eles científicos, técnicos, tecnológicos ou culturais, deve estar voltada às demandas que as conjunturas regional e nacional exigem, sendo respeitada a individualidade de cada ser. “Com base nessa compreensão é que venho, ao longo dos anos, me constituindo como docente, pesquisador e gestor dessa universidade pública na Amazônia, tentando mergulhar em seus fazeres e em cada um dos pilares que lhe sustentam e, ao mesmo tempo, colocando os conhecimentos produzidos pela humanidade em diálogo com a realidade social. Aqui, tenho buscado integrar ações em prol de uma Universidade cada vez mais inteira, a partir das multideterminações que a constituem, quer do ponto de vista conceitual, político, social, cultural, epistemológico e territorial, quer no sentido de permitir que ela esteja presente nesta nossa Amazônia, integrando-a, socializando-se e envolvendo-se com nossas particularidades e realidades”, apontou Gilmar Pereira.

Posse Gilmar Pereira da Silva e Loiana Prado Verbicaro (Foto: Alexandre de Moraes)

Esse olhar amplo, multiplicador e de respeito às especificidades de cada indivíduo e de cada realidade também é compartilhado pela nova vice-reitora da Universidade, Loiane Prado Verbicaro. “Não temos tempo a perder. É com esse sentimento que juntos dedicaremos todo o amor que há em nós para fazer da Universidade Federal do Pará uma universidade ousada, vibrante, pulsante, pujante, que se reinventa e que induz a construção de uma educação socialmente referenciada, aberta às demandas da sociedade, comprometida com a nossa região, com as nossas histórias, com as nossas existências e vivências, pensando o futuro da nossa Amazônia e do nosso país com autonomia, inclusão e excelência. É nesse clima maravilhoso, emocionante e de muita alegria que celebramos os novos tempos para a nossa Universidade Federal do Pará”, destacou com entusiasmo Loiane Prado Verbicaro.

Ex-reitor Emmanuel Zagury Tourinho e Gilmar Pereira da Silva durante a cerimônia de posse (Foto: Alexandre de Moraes)

Continuação do trabalho

Além da presença da comunidade acadêmica e da família dos novos gestores, a cerimônia de posse da nova gestão realizada no Centro de Eventos Benedito Nunes (CEBN), no Campus Básico do Guamá, contou a presença de representantes de diversos setores da sociedade, incluindo movimentos sociais, autoridades políticas, artistas locais e nacionais, setores da indústria, entre outros.

O representante do Ministério da Educação (MEC), o Secretário da Secretaria de Educação Superior, Alexandre Brasil, aproveitou para ressaltar a importância da Universidade poder contar com uma gestão potente e capaz de continuar o trabalho de transformação e potencialização pelo qual a UFPA tem passado nos últimos anos. “Hoje, Gilmar Pereira é o homem certo para continuar transformando e aprofundando uma universidade comprometida socialmente, investindo em pesquisa, no ensino e em extensão, transformando a realidade do Pará e contribuindo para a transformação do desenvolvimento do Brasil”, apontou.