Novo prédio do Sesc Ver-o-Peso é inaugurado e vai oferecer serviços e atividades de cultura e lazer

Neste mês de setembro, o Serviço Social do Comércio (Sesc) comemora 75 anos de fundação. Em celebração ao momento especial, mais um prédio histórico foi entregue à população de Belém na noite desta segunda-feira (20). Como forma de oferecer mais serviços e atividades de cultura e lazer para os trabalhadores do comércio, foi inaugurado o novo prédio anexo do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, no bairro da Campina, totalmente reformado e ampliado. O prefeito Edmilson Rodrigues participou do evento de inauguração, que contou com cerimônia de descerramento de placa, visitação ao novo espaço e apresentação da Orquestra Jovem Sesc Pará.

Localizado no coração do comércio e no caminho do cartão postal da capital paraense, com a ampliação do prédio do Sesc Ver-o-Peso serão ofertados diversos serviços ao público, como atividades de artes visuais, exposição de máquinas fotográficas do século XIX, curso de balé infantil, juvenil e adulto, dança de salão, Jazz, dança do ventre, além de apresentações de peças de teatro, circo e outros trabalhos de artes cênicas. Também haverá contação de história e atividades lúdicas, estúdio de pilates, aula de ginástica, ritmos, shows musicais e outras atividades.

Para o prefeito Edmilson Rodrigues, o momento é de parabenizar a cidade pela conquista. "O Sesc, em uma cidade em que o comércio é o principal setor da economia, dá essa retribuição à cidade com um prédio que tem um valor arquitetônico muito grande, e que foi totalmente reformado, ampliado e refuncionalizado. Eu tenho a honra de estar neste momento histórico e poder agradecer à direção do Sesc e à Federação do Comércio por este presente que Belém recebe um pouco antes do Círio de Nazaré", pontuou.

O novo prédio do Sesc Ver-o-Peso foi construído em um período de quatro anos e teve um investimento de cerca de R$ 6 milhões, de acordo com o presidente do sistema Fecomércio/Sesc/Senac do Pará, Sebastião Campos. "Este é o retorno da arrecadação que nós fazemos dos comerciantes e podemos investir aqui para que a população comerciária possa usufruir dos serviços e das atividades que o Sesc oferece", acrescentou o presidente.

O presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) Michel Pinho, afirmou que o Sesc exerce duas características importantes: a de fomentar a cultura de uma forma geral e a de preservar o patrimônio histórico de Belém, fazendo com que um prédio tenha utilidade pública. "Isso é fundamental para a população, que passa a ter aqui mais um espaço para conquistar seus direitos como cidadão, seja através do cinema, da música ou de cursos oferecidos pela instituição".