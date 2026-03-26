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Novo prédio do Hospital Barros Barreto terá 30 leitos de UTI e sete salas cirúrgicas em Belém

Unidade será voltada à assistência de alta complexidade; investimento é de R$ 39,4 milhões do Novo PAC

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Novo prédio do Hospital Barros Barreto terá 30 leitos de UTI e sete salas cirúrgicas em Belém. (Divulgação)

O novo bloco assistencial de alta complexidade do Hospital Universitário João de Barros Barreto (HUJBB), em Belém, deve ampliar a capacidade de atendimento especializado na rede pública de saúde da região Norte. A obra, que recebeu investimento de aproximadamente R$ 39,4 milhões por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi vistoriada nesta quinta-feira (26) pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e pelo presidente da Rede HU Brasil, Arthur Chioro.

Integrante do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (CHU-UFPA), o novo prédio terá cerca de 5 mil metros quadrados e foi projetado para atender casos de alta complexidade. A estrutura contará com 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo 20 destinados ao público adulto e 10 pediátricos, além de sete salas cirúrgicas modernas e um Centro de Material e Esterilização (CME). O edifício será interligado ao hospital já existente por meio de uma passarela aérea, facilitando a integração dos serviços assistenciais.

Durante a visita técnica, Camilo Santana destacou que os investimentos fazem parte de um esforço nacional para fortalecer a rede de hospitais universitários, tanto na assistência quanto na formação de profissionais da saúde. Segundo ele, somente nas unidades vinculadas à HU Brasil, os aportes somam cerca de R$ 61 milhões. “Estamos retomando investimentos importantes para garantir um atendimento cada vez melhor à população. Além disso, esses hospitais são fundamentais para a formação prática de estudantes e residentes da área da saúde, especialmente em unidades de alta complexidade”, afirmou.

O presidente da HU Brasil, Arthur Chioro, ressaltou que a ampliação da infraestrutura permitirá ao hospital avançar no perfil assistencial, absorvendo casos mais complexos e reduzindo a necessidade de encaminhamentos para outros centros. “Com novas UTIs e salas cirúrgicas qualificadas, vamos ampliar o nível de complexidade dos procedimentos realizados aqui. A obra está em ritmo satisfatório e a previsão é de entrega até o final deste ano”, disse.

Para o reitor da UFPA, Gilmar Pereira, o impacto da obra vai além da capital paraense. Ele destacou que o HUJBB é referência para pacientes de todo o estado do Pará e também de regiões vizinhas, como o Maranhão. “Este hospital cumpre um papel estratégico não apenas na assistência, mas também na formação acadêmica, com cursos de graduação, residência, mestrado e doutorado. Os investimentos recentes fortalecem a produção científica e a educação em saúde no país”, pontuou.

A superintendente do CHU-UFPA, Regina Feio Barroso, reforçou que a nova estrutura contribuirá diretamente para a qualificação do ensino e da assistência. “Com mais estrutura e novos cenários de prática, conseguimos aprimorar a formação dos nossos residentes e estudantes, integrando ensino, pesquisa e atendimento à população usuária do SUS”, afirmou.

Estrutura estratégica para o SUS

O Complexo Hospitalar da UFPA é formado pelo HUJBB e pelo Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), ambos integrados à HU Brasil desde 2015. As unidades atendem exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenham papel essencial na rede pública da região Norte.

Somente no último ano, o complexo realizou mais de 287 mil consultas, cerca de 1 milhão de exames e aproximadamente 18,9 mil cirurgias eletivas. Além disso, mantém 331 residentes em atividade, entre médicos, profissionais de outras áreas e programas multiprofissionais, consolidando-se como um dos principais polos de formação em saúde da Amazônia.

Criada pela Lei nº 12.550/2011, a HU Brasil, anteriormente denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), é vinculada ao Ministério da Educação e atualmente administra 45 hospitais universitários federais em 25 unidades da federação. A instituição tem como missão qualificar a gestão hospitalar, ampliar o acesso a serviços especializados e fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e assistência no país.

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