Novo Posto de Coleta do Hemopa no Castanheira abre para doação de sangue

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) inaugurou, nesta quarta-feira (02/10), o novo Posto de Coleta de Sangue no Pórtico Castanheira, localizado no Entroncamento, na Região Metropolitana de Belém. Com a inauguração da nova unidade e a melhoria na infraestrutura, a expectativa é de um crescimento de 20% no número de doações nos próximos meses, atendendo à crescente demanda por sangue e mantendo os estoques necessários para os hospitais da região.

No ano passado, o antigo posto de coleta no Castanheira registrou mais de 2.100 doações ao longo do ano, o que equivale a 8.400 pessoas beneficiadas em todo o Pará. O novo posto no Pórtico Castanheira faz parte de uma série de ações da Fundação Hemopa para fortalecer a rede de coleta de sangue e ampliar o acesso da população aos serviços de doação. A expectativa é que a nova unidade contribua significativamente para atender à crescente demanda.

A inauguração atraiu diversos doadores, como Monique Castro, que aproveitou a ocasião para conhecer o espaço e marcar a primeira doação de sangue. "Eu sempre quis doar, mas nunca conseguia por falta de tempo. Com esse novo posto, além de bonito, ficou muito mais fácil, já que passo por aqui quase todos os dias. Ficarei muito feliz em poder ajudar", compartilhou.

A cerimônia contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e do presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra. O chefe do Executivo paraense destacou a importância da localização estratégica do novo posto de coleta, que facilita o acesso e o deslocamento para os doadores. "O posto será responsável pela maior concentração de exames mensais da rede de postos avançados do Hemopa, com uma produção de mil coletas por mês, fortalecendo o estoque sanguíneo no Estado", disse o governador.

O presidente do Hemopa, Paulo Bezerra, também destacou a relevância da nova unidade para a captação de doadores. "Esta unidade está mais moderna, com um consultório adicional e mais cadeiras para doadores, equipada para atender de forma eficiente à crescente demanda de doadores que nos procuram diariamente. O ponto de coleta no Castanheira é um dos locais com excelente acesso, onde as pessoas demonstram uma grande solidariedade em participar das nossas campanhas", destacou o presidente.

O empresário do Grupo Líder, Oscar Rodrigues, expressou a satisfação com a reforma e as novas instalações do Hemopa no Castanheira. "Hoje é um dia importante para o Castanheira e para toda a comunidade. Este é o ponto de coleta mais frequentado e produtivo de Belém, superando mil doações por mês, um marco que poucas unidades atingem. Para nós, é motivo de grande orgulho e gratidão ao governador, que demonstrou atenção e compromisso ao ampliar e modernizar esta unidade", ressaltou.

Serviço - O novo Posto de Coleta de Sangue do Hemopa no Pórtico Castanheira está localizado no Entroncamento, em Belém, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para doar sangue, é necessário estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento de identidade com foto. Dúvidas e agendamentos podem ser feitos pelo telefone (91) 3110-6500.