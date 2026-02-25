Novo posto de atendimento do Detran em Icoaraci entra em fase de finalização

Os moradores do distrito de Icoaraci, em Belém, devem contar em breve com um novo Posto de Atendimento do Departamento de Trânsito do Estado (Detran). A unidade, que funciona na Estação Cidadania, está em fase final de ajustes e será entregue para reforçar os serviços oferecidos à comunidade.

O espaço passou por modernização estrutural, a primeira desde a inauguração, há oito anos. Com a reestruturação, o atendimento deve se tornar mais ágil e confortável para os usuários.

O posto é considerado estratégico por atender não apenas moradores de Icoaraci, mas também das ilhas de Mosqueiro, Outeiro e Cotijuba, além de áreas vizinhas. Isso evitará o deslocamento até outras unidades da Região Metropolitana.

Serviços

No local, a população poderá realizar serviços como primeira habilitação, renovação da CNH, adição e mudança de categoria, atualização cadastral, coleta biométrica, exame teórico e demais procedimentos relacionados à habilitação. Também são oferecidos serviços ligados a veículos. A média é de aproximadamente 150 atendimentos por dia.

A nova estrutura contará com guichês com capacidade para atendimento simultâneo, sala para exame de legislação, espaço para biometria, área de apoio interno, banheiros adaptados e totens de autoatendimento, buscando garantir mais comodidade e eficiência aos usuários.