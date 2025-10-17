Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Novo Mercado de São Brás: veja horários de funcionamento de lojas e restaurantes

O moderno polo de gastronomia, comércio e lazer de Belém funciona com diferentes atividades e horários

O Liberal
fonte

Novo mercado de São Brás. (Foto: Dinei Souza / Agência Belém)

O novo Mercado de São Brás, modernizado para ser um polo de gastronomia, comércio e lazer em Belém, funciona com diferentes atividades e horários. Após passar por completa requalificação, o espaço manteve as características históricas e arquitetônicas, mas ganhou novos elementos de conforto, acessibilidade e sustentabilidade. Confira os horários de funcionamento para visitar lojas e restaurantes.

Gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), o mercado possui diversos empreendimentos que passaram a ocupar o local com bares, lojas, restaurantes e serviços.

Saida tudo o que tem no Mercado de São Brás

Com mais de 80 empreendimentos distribuídos em três níveis, o espaço abriga restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, docerias, sorveterias, cafeterias e casas de caldo.

No térreo, dois pavilhões recebem a maior parte dos estabelecimentos. O subsolo concentra serviços como gráfica, chaveiro e casa de câmbio, enquanto os mezaninos contam com lojas e restaurantes com acesso a terraços e vista panorâmica.

Desde a reabertura, o Mercado de São Brás passou a receber um público cada vez mais diversificado, se consolidando como um ponto de encontro cultural e gastronômico na capital paraense.

Horário de Funcionamento - Mercado de São Brás

Para garantir que todos os visitantes aproveitem o novo espaço de forma organizada, cada setor possui horários de funcionamento diversificados.

Setor da Feira

  • Segunda a sábado: 7h às 18h
  • Domingos e feriados: 7h às 16h

Praça de Alimentação

  • Todos os dias (inclusive feriados): 7h às 15h

Corredor Gastronômico e Anexos

  • Segunda-feira: 15h às 22h
  • Terça a quinta-feira, domingos e feriados: 10h a 0h
  • Sextas e sábados: 10h a 1h

Setor de Lojas

  • Todos os dias (inclusive feriados): 10h às 22h

Patrimônio

Inaugurado em 1911, o Mercado de São Brás é um marco da arquitetura da Belle Époque em Belém. Projetado pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, possui estrutura em ferro fundido e elementos decorativos típicos do art nouveau e do neoclássico.

Com as obras, realizadas com apoio da Itaipu Binacional e do governo federal, o edifício passou por restauro completo, incluindo a criação de um subsolo com 202 vagas de estacionamento e a construção de dois andares (mezaninos) com lojas, restaurantes e banheiros acessíveis. O espaço conta ainda com quatro elevadores (dois sociais panorâmicos e dois de serviço) e quatro escadas rolantes.

Símbolo da Belle Époque, o Mercado de São Brás reabre revitalizado, pronto para receber moradores e turistas. A requalificação impulsiona a economia criativa e fortalece o comércio local às vésperas da COP 30, evento internacional que colocará Belém sob os holofotes do mundo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

novo mercado de são brás
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

SORTE NO JOGO!

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

14.10.25 15h04

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

PORTAL

TRF1 reconhece legalidade do Portal da Amazônia em Belém após 20 anos de discussão ambiental

Com 2,2 quilômetros de extensão, o Portal da Amazônia é um dos principais pontos de lazer da orla da capital paraense

14.10.25 12h57

INAUGURAÇÃO

Confira os restaurantes e bares inaugurados no polo gastronômico do Mercado de São Brás em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), novos estabelecimentos chegaram ao mercado recém revitalizado; saiba quais

09.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda