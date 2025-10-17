Novo Mercado de São Brás: veja horários de funcionamento de lojas e restaurantes

O novo Mercado de São Brás, modernizado para ser um polo de gastronomia, comércio e lazer em Belém, funciona com diferentes atividades e horários. Após passar por completa requalificação, o espaço manteve as características históricas e arquitetônicas, mas ganhou novos elementos de conforto, acessibilidade e sustentabilidade. Confira os horários de funcionamento para visitar lojas e restaurantes.

Gerenciado pela Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedcon), o mercado possui diversos empreendimentos que passaram a ocupar o local com bares, lojas, restaurantes e serviços.

Saida tudo o que tem no Mercado de São Brás

Com mais de 80 empreendimentos distribuídos em três níveis, o espaço abriga restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, hamburguerias, docerias, sorveterias, cafeterias e casas de caldo.

No térreo, dois pavilhões recebem a maior parte dos estabelecimentos. O subsolo concentra serviços como gráfica, chaveiro e casa de câmbio, enquanto os mezaninos contam com lojas e restaurantes com acesso a terraços e vista panorâmica.

Desde a reabertura, o Mercado de São Brás passou a receber um público cada vez mais diversificado, se consolidando como um ponto de encontro cultural e gastronômico na capital paraense.

Horário de Funcionamento - Mercado de São Brás

Para garantir que todos os visitantes aproveitem o novo espaço de forma organizada, cada setor possui horários de funcionamento diversificados.

Setor da Feira

Segunda a sábado: 7h às 18h

Domingos e feriados: 7h às 16h

Praça de Alimentação

Todos os dias (inclusive feriados): 7h às 15h

Corredor Gastronômico e Anexos

Segunda-feira: 15h às 22h

Terça a quinta-feira, domingos e feriados: 10h a 0h

Sextas e sábados: 10h a 1h

Setor de Lojas

Todos os dias (inclusive feriados): 10h às 22h

Patrimônio

Inaugurado em 1911, o Mercado de São Brás é um marco da arquitetura da Belle Époque em Belém. Projetado pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, possui estrutura em ferro fundido e elementos decorativos típicos do art nouveau e do neoclássico.

Com as obras, realizadas com apoio da Itaipu Binacional e do governo federal, o edifício passou por restauro completo, incluindo a criação de um subsolo com 202 vagas de estacionamento e a construção de dois andares (mezaninos) com lojas, restaurantes e banheiros acessíveis. O espaço conta ainda com quatro elevadores (dois sociais panorâmicos e dois de serviço) e quatro escadas rolantes.

Símbolo da Belle Époque, o Mercado de São Brás reabre revitalizado, pronto para receber moradores e turistas. A requalificação impulsiona a economia criativa e fortalece o comércio local às vésperas da COP 30, evento internacional que colocará Belém sob os holofotes do mundo.