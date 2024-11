Após 16 meses de reforma e requalificação, o novo Mercado de São Brás será inaugurado no dia 13 de dezembro. A data foi anunciada nesta terça-feira, 4, pela Prefeitura de Belém que confirmou convite para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participar da cerimônia de inauguração. O prédio de 1911 está sendo transformado em um Complexo Gastronômico e Cultural, com clima controlado, acessibilidade e estacionamento subterrâneo com capacidade para 200 veículos. Com 193 permissionários operando antes, o mercado terá novos restaurantes e lojas. A população teve a chance de ver o progresso das obras em setembro, quando o espaço abriu temporariamente.

O restauro destacou a arquitetura histórica, preservando elementos originais como as pilastras jônicas e a estrutura de ferro projetada pelo arquiteto italiano Filinto Santoro, com um portão de arco romano decorado com esculturas de cabeça de touro e uma nova iluminação que realça a beleza da estrutura. Esta é uma propriedade protegida pelo patrimônio histórico estadual e municipal. A reforma do mercado também incluiu calçadas e paisagismo na Praça Floriano Peixoto, em frente.

Acabamento

A conclusão do projeto do Complexo Gastronômico e Cultural de São Brás está próxima, com trabalho em tempo integral para os acabamentos finais e a instalação de equipamentos críticos. O piso artesanal de ladrilho hidráulico foi restaurado e sistemas de ar-condicionado, escadas rolantes e elevadores foram adicionados para garantir a acessibilidade.

O novo espaço ganhou mezaninos e possibilitou o acesso às quatro varandas existentes no telhado, que foram destinadas a restaurantes proporcionando uma vista privilegiada do local. Ao todo, a previsão é que 330 estabelecimentos comerciais funcionem no local, entre quiosques e lojas, distribuídos em 3 mil m2 de espaço. Ainda, o estacionamento subterrâneo construído com moderna técnica da engenharia para garantir a preservação do prédio histórico, oferece também 80 vagas para bicicletas e 40 para motos.

Investimento

Com investimentos de R$ 125 milhões, o Complexo Gastronômico e Cultural de São Brás recebeu R$ 85 milhões em recursos do governo federal, por meio da Itaipu Binacional, este ano. Os operários trabalham 24 horas para concluir os trabalhos.

O convite ao presidente Lula foi enviado ao Palácio do Planalto, por meio de ofício, no último dia 30 de outubro. O projeto do complexo é o primeiro dos muitos projetos da prefeitura de Belém para a COP 30. Entretanto, o presidente ainda não anunciou publicamente a presença na inauguração.

Histórico

O Mercado de São Brás é uma das joias arquitetônicas construídas em Belém durante o Ciclo da Borracha, inspirado pelo movimento europeu da Belle Époque, época marcada por avanços científicos, tecnológicos e grande valorização cultural e artística. O mercado foi erguido em uma área que à época, era afastada do centro da cidade, escolhida para atender ao intenso comércio gerado pela antiga ferrovia Belém-Bragança, cujo ponto final era justamente em São Brás.

A última grande reforma no mercado foi realizada entre 1997 e 2004, durante a gestão anterior do prefeito Edmilson Rodrigues. Agora, a inauguração do novo Complexo Gastronômico e Cultural de São Brás representa uma nova etapa para esse edifício histórico, transformando-o em um espaço de convivência que promove a interação entre moradores e visitantes.