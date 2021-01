Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro traz reflexão sobre o real significado da humanidade

Todas as terças-feiras, às 15h, os fiéis e devotos católicos podem encontrar refúgio na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realizada pelo jornal O Liberal. As celebrações começaram desde o ano passado e reúnem funcionários do grupo e a comunidade que reside nas proximidades. O local do encontro é no hall de entrada do jornal.

A cerimônia da tarde de hoje, 18, foi realizada pelo padre Wiremberg José da Silva, vigário paroquial da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, na Cidade Nova. A reflexão escolhida pelo sacerdote trouxe o evangelho de Marcos 2:23-28, que fala sobre “O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado” e fala sobre a importância do ser humano despertar a solidariedade invés do julgamento.

De acordo com Wiremberg, trata-se de uma leitura que explica a maneira correta da lei auxiliar o homem: ajudando-o a ser humanitário. “Os fariseus levavam as prescrições [leis] ao pé da letra e julgavam os outros, colocavam fardos pesados [julgamentos] nos populares da época”, explica o vigário.

“Jesus como fala a mesma língua, reagiu a forma como eram feitos os julgamentos e vai dizer ‘não’ [esse tipo de prática]. A lei maior é a do amor, se ele [o amor] não nos abre para uma transcendência nova, não tem sentido essa lei”, complementa.

Quando essa reflexão é empregada nos dias atuais, comumente percebe-se que as redes sociais estão cheias de pessoas que apontam dedos para julgar e, vivem o culto do “cancelamento”, que é quando alguém é taxado por fazer algo considerado ‘errado’.

Na observação do padre, esse tipo de comportamento vem enraizado desde muito tempo atrás. Wiremberg diz que ‘elas querem ser Deus, desejam ser mais santa do que os santos e esquecem a humanidade’. ‘Nós somos humanos, somos feitos do pó, do barro, a nossa humanidade é fragilizada, elas só podem contar com Ele’.

Serviço:

Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Toda terça-feira, às 15h

Hall Social do jornal O Liberal, na avenida Rômulo Maiorana, esquina com a Perebebuí