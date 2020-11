Novembro Roxo alerta para a prematuridade em Belém

O Novembro Roxo é uma campanha mundial realizada em alusão ao Dia Internacional do Combate à Prematuridade, que ocorre em novembro. O objetivo é focar na conscientização sobre o tema, além de informar as causas do nascimento prematuro, os métodos de prevenção e os acompanhamentos que os recém-nascidos precisam. Só em Belém, a rede municipal de saúde atende 3.200 mães de bebês prematuros por mês, além do acompanhamento pré-natal com aproximadamente duas mil mães, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). A coordenadora de Referência Técnica em Saúde da Criança do órgão, Andreza Salgado, avalia que a melhor prevenir sempre é melhor do que remediar. "Para evitar a prematuridade, o ponto crucial é um bom acompanhamento médico durante a gestação. É importante, por exemplo, monitorar cuidadosamente a pressão para evitar complicações como eclampsia, que leva risco à paciente. Mantendo-a controlada, isso não trará nenhum malefício à saúde do bebê", afirma ela.

No Brasil, um a cada dez bebês nascem prematuros. Segundo dados da Fundação Oswaldo Cruz, a taxa do país é de 11,5%, quase o dobro da observada em países desenvolvidos. De acordo com Andreza, diversas patologias podem potencializar as chances de uma criança nascer antes da hora. "Algumas mulheres com diagnóstico de doenças uterinas como mioma, câncer de colo de útero ou colo de útero curto, por exemplo, podem ter parto prematuro", afirma. Outro fato que pode provocar adiantamento da chegada de um bebê ao mundo é a infecção urinária, comum durante a gravidez. Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), como a aids, entram no índice de fatores de risco, pois afetam o organismo da mulher como um todo. Todas as mães que precisarem de acompanhamento podem recorrer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou na Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (URE MIA), na Avenida Alcindo Cacela.

Salgado lembra que a data também sensibiliza pais e mães para as consequências na vida das crianças que sobrevivem à prematuridade. "Há um aumento de risco de condições crônicas, como alterações nos padrões de crescimento desde o período neonatal, atrasos no desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo, podendo evoluir com o diabetes e doenças cardiovasculares", diz a coordenadora. A Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, afirma garantir serviços destinados para todas as mulheres residentes em Belém durante o ano todo, de acordo com os protocolos de Atenção Básica e as diretrizes da Portaria GM 1.459/2011, da Rede Cegonha. De acordo com a Sesma, o serviço foi intensificado este mês de novembro, com ações nas UBS e capacitação de servidores por meio de cursos virtuais.