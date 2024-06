Nove bairros de Belém ficam sem abastecimento de água nesta sexta-feira (7); veja quais são

Nove bairros de Belém ficam sem abastecimento de água nesta sexta-feira (7), segundo a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa). Entre os bairros com abastecimento de água interrompido estão: Comércio, Campina, Cidade Velha, Batista Campos, Jurunas, Umarizal, Nazaré, Pedreira e Reduto. De acordo com a Cosanpa, a suspensão no abastecimento foi realizada para retirada de vazamento em uma das adutoras do sistema.

A Companhia ainda destaca que já há equipes técnicas trabalhando para que, após finalizado os serviços de reparo, o fornecimento de água retorne normalmente.