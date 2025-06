Novas frentes de obras no BRT e na avenida Romulo Maiorana avançam em Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra), deu início nesta terça-feira (10) quatro novos serviços na implantação do Sistema BRT na avenida Júlio César. As intervenções incluem a substituição de parte dos tapumes por cerquite, demolição do pavimento para execução de terraplenagem, nivelamento do greide da via e escavação para construção do muro de arrimo.

De acordo com a Seinfra, já foram concluídas a concretagem dos blocos de fundação da Estação Aeroporto e a escavação, armação e concretagem da ala de lançamento. Atualmente, seguem em andamento o aterro dos blocos de fundação e o corte e dobra do aço do muro de arrimo.

Avenida Romulo Maiorana

Outra frente de trabalho destacada pela gestão municipal ocorre na avenida Romulo Maiorana, que passa por obras voltadas à melhoria da mobilidade urbana. No local, estão sendo realizados serviços de drenagem, implantação de piso nas baias de estacionamento, instalação de meio-fio, assentamento de piso intertravado, reaterro, terraplenagem da área central, limpeza e supressão vegetal.

Segundo a prefeitura, a remoção da vegetação corresponde a cerca de 15%, restrita ao mato alto e às árvores que apresentam risco de queda. Um dos diferenciais do projeto, segundo a gestão, é a valorização das áreas verdes. As árvores da avenida estão sendo catalogadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), com identificação da espécie e da idade de cada exemplar.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Euler Sizo, ressaltou que o projeto da nova Rômulo Maiorana passou por revisão técnica após a identificação de inconsistências herdadas da gestão anterior. “Quando assumimos a nova gestão, detectamos várias inconsistências no projeto da obra, que foram revistas. Houve uma adequação daquilo que encontramos, e o que pode ser feito. Com a conclusão da nova Rômulo Maiorana, a avenida irá ganhar muito em trafegabilidade e haverá, também, uma padronização nos quiosques de vendas. Com o melhoramento das vias laterais e, futuramente, a construção de equipamentos, a avenida deverá se transformar em uma grande área de lazer e encontro da população belenense”, afirmou o secretário.