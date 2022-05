Nova turma de jovens aprendizes do Grupo Liberal conhecem instalações da empresa

Na tarde desta segunda-feira (2), o Grupo Liberal realizou, dentro do auditório do bloco B, da sede localizada na avenida Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, a acolhida da 34ª turma de adolescentes integrantes do projeto Jovem Aprendiz que farão parte do quadro de funcionários da empresa. Eles também conheceram setores da instituição e a redação do jornal O Liberal.

Desde 2004, a empresa proporciona a primeira experiência no mercado de trabalho para jovens entre 14 e 24 anos. Ao todo, 16 aprendizes estarão distribuídos entre os setores administrativos, contabilidade, informática, recursos humanos, financeiro e área comercial. Agora, eles poderão conhecer mais sobre as áreas e enfrentar os desafios da vida profissional.

A coordenadora da gestão de pessoas, Renata Souza, e a gerente de recursos humanos, Vera Vizeu, ambas funcionárias do Grupo Liberal, chefiam a entrada da nova turma de jovens aprendizes. Para Renata Souza, é de suma importância incentivar o ingresso de jovens ao mercado de trabalho ainda na adolescência, assim eles terão a oportunidade de aprender e adquirir experiência na profissão que escolheram. Além de ter direitos garantidos, tais como o da carteira assinada.

“Essa é a primeira experiência profissional deles, aliás foi um dos critérios para serem selecionados. Há 18 anos, o Grupo Liberal insere jovens no mercado de trabalho por meio de uma parceria com o Senac. Vários profissionais que atuam hoje na empresa começaram como jovens aprendizes, ou seja, cresceram aqui dentro. Isso é importante não só para eles como para o Grupo agregar profissionais capacitados para o seu quadro de funcionários”, disse Renata Souza.

Luiza Helena, 20 anos, estudante do curso de direito, da Universidade Federal do Pará (UFPA), estava bastante ansiosa para iniciar as suas tarefas no Grupo Liberal. Ela conta que sua família ficou orgulhosa tanto pela aprovação no vestibular quanto na seleção de jovens aprendizes. “Foram duas vitórias! Meus pais ficaram muito orgulhosos por essas duas conquistas. Minha família e eu somos Abaetetuba, essa é a primeira vez que vou poder trabalhar em uma grande empresa. Espero crescer profissionalmente e contribuir com meus superiores”, comentou a jovem.

Com o sonho de se tornar um jornalista, Arthur Mello, 17 anos, ficou muito feliz por conseguir uma oportunidade de trabalhar em um grande grupo de comunicação. “Estou muito feliz em ter sido aprovado, foi muito difícil, vim de Macapá com esse objetivo. Meu irmão e minha avó, que é assinante do jornal O Liberal, ficaram alegres por essa vitória. Eu soube hoje que vou atuar na rádio Liberal, isso é ótimo porque um dia pretendo ser um jornalista também. Vou seguir em busca desse sonho!”, afirmou.