Nova rua da Marinha vira ponto de caminhadas e corridas no bairro da Marambaia, em Belém

O trecho, ainda em fase de conclusão, tem atraído moradores do entorno que aproveitam o amplo espaço das calçadas revitalizadas e do novo canteiro para se exercitar

Gabriel Pires

Com o avanço das obras de prolongamento e duplicação, a nova rua da Marinha, no bairro da Marambaia, em Belém, já começa a ser utilizada como opção para a prática de atividades físicas, especialmente por caminhantes e corredores. O trecho, ainda em fase de conclusão, tem atraído moradores do entorno que aproveitam o amplo espaço das calçadas revitalizadas e do novo canteiro para se exercitar nas primeiras horas do dia, como na manhã desta segunda-feira (27).

Quem tem aproveitado bem o local é o aposentado Osni Brelaz, de 72 anos, que mantém o hábito de correr na Rua da Marinha, aproveitando a estrutura segura para a prática de atividades físicas ao ar livre. Para ele, a corrida é uma forma de manter a saúde e o bem-estar, mesmo após a aposentadoria, e faz parte da rotina diária, inclusive aos finais de semana, sempre que pode.

“Para quem corre, está ótimo [a nova rua da Marinha]. Eu não faço corrida, até por causa da minha idade. Sou poupado pelo meu cardiologista que me recomenda moderação. Então, preciso fazer minha caminhada a pé mesmo. Mas faço uma caminhada de 1 hora a 1 hora e meia por dia, e para mim tem sido muito bom. Esse trecho da conclusão da rua da Marinha até a Rodolfo Chermont está muito bom. Eu faço uma opção de caminhar ou pelo canteiro central ou pela lateral direita pelo muro da Marinha”, afirma.

Osni também comenta que um espaço seguro e adaptado é um reforço importante para a prática da caminhada. “Eu pratico essa atividade física há muitos anos, mais de 10, desde que me aposentei. E realmente trouxe grandes benefícios para mim. Faço pelo menos cinco vezes por semana. Este é o horário da manhã, porque à tarde chove bastante. Além disso, é bom porque não pega tanto sol cedo. Eu escolho caminhar da Augusto Montenegro até o Mangueirão”, reforça o aposentado.

Bem-estar

Já para a servidora pública Daniele Santana, 44, que mora nas proximidades, ela contou que a família sempre ia à rua da Marinha para caminhar até o Mangueirão e voltar, mas que antes não era possível correr no local, apenas praticar caminhadas - isso porque o trecho era menor. Com a melhoria da via, ela afirmou que agora o espaço está bem adequado tanto para caminhar quanto para correr.

“Eu caminho três ou quatro vezes por semana, de manhã, à tarde ou à noite, quando dá, a gente faz a caminhada. Não dá para ficar parado. Sempre tive esse hábito, nunca fui sedentária, e faço isso 100% pela saúde, porque quero envelhecer de forma saudável. Tem dias em que me alongo, mas é muito difícil. Eu só visto a roupa e vou mesmo. Não tenho muito preparo para corrida ou caminhada, eu simplesmente vou”, relata Daniele.

Incentivo

Daniele considera, ainda, que com mais pessoas praticando atividades físicas no entorno, isso ainda pode incentivar mais praticantes na busca de uma vida saudável. “E que mais pessoas se sintam incentivadas a cuidar do corpo e da saúde mental, e que percebam como a caminhada faz muito bem para a saúde psicológica e física. Vendo a gente, outras pessoas também podem se inspirar, e eu espero que mais pessoas venham se juntar a nós”, comenta a servidora pública.

Benefícios

Para o professor de educação física e personal trainer, Bernardo Sálvio, os benefícios mentais de atividades ao ar livre estão ligados à produção de melatonina, serotonina - hormônios do prazer - e endorfina, que melhoram o bem-estar. Além disso, a sociabilidade aumenta com o contato com a natureza, a prática de exercícios com roupas leves, a descoberta de novos lugares e a interação com outras pessoas que motivam e impulsionam o aumento da quilometragem, entre outros fatores.

“Dos cuidados que as pessoas devem ter ao começar caminhadas, é entender como está o seu corpo, dentro das suas limitações, além de ter um laudo médico, não apresentar comorbidades, como pressão alta ou diabetes, que pode provocar baixa de índice glicêmico, estar bem alimentado ou até mesmo conseguir fazer atividade em jejum sem dificuldade, e também ser orientado por um profissional”, recomenda Bernardo.

Cuidados

Ainda de acordo com Bernardo, é importante realizar alongamentos para trabalhar os encurtamentos musculares, além de caminhar por curtos períodos para melhorar a oxigenação e aclimatar-se à temperatura, seja de dia ou de noite. Outra recomendação é praticar essas atividades no final da tarde ou no início da manhã. “Se hidratar também é primordial. E fazer o uso de protetor solar para que a pele não sinta tanto essa incidência de raios solares. Usar também camisa UV, óculos de sol e tênis. São fatores essenciais para que se tenha uma boa performance e uma segurança melhor no seu treino”, relata.

“Quando falamos em correr de forma segura, a atividade deve ser realizada em um local que nos favoreça e proporcione segurança, como uma rua bem plana ou com altitude adequada, para que não cause certos tipos de lesões ou problemas. É importante também garantir segurança externa, evitando riscos de furtos, assaltos ou a presença de veículos que possam atrapalhar a atividade ao ar livre. Além disso, é fundamental usar um calçado apropriado para evitar entorses no tornozelo”, acrescenta o personal.

Nova rua da Marinha

O prolongamento e a duplicação da Nova Rua da Marinha, em Belém, seguem em andamento e devem ser concluídos até novembro, conforme informou a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). O projeto faz parte de um conjunto de investimentos em obras estruturantes do Governo do Pará, que somam cerca de R$ 4,5 bilhões.

Com 3,5 quilômetros de extensão, a nova via interligará a rodovia Augusto Montenegro à avenida Centenário, melhorando o fluxo viário na Região Metropolitana de Belém. O projeto prevê duas pistas de mão dupla, cada uma com três faixas de rolamento, além de ciclofaixa e passeio com acessibilidade. A estrutura contará ainda com sinalização horizontal e vertical, paradas de ônibus recuadas com totens informativos e nova iluminação em LED.

Segundo a Seop, as frentes de trabalho atuam simultaneamente em diferentes etapas, como asfaltamento, terraplanagem, urbanização, drenagem e construção de uma rotatória. A obra tem como objetivo reduzir congestionamentos, aumentar a segurança viária, diminuir o tempo de deslocamento e estimular o desenvolvimento urbano na região.

A secretaria estima que cerca de 200 mil pessoas serão beneficiadas com o projeto. Após a conclusão dos serviços, a nova via deverá absorver um volume superior a 20 mil veículos por dia, contribuindo significativamente para a mobilidade urbana da capital paraense.

