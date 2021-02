Nova linha de ônibus já está operando para atender o itinerário Paricás-São Brás

A operação da linha Paricás - São Brás foi iniciada ainda na tarde do último domingo (21). De forma experimental e em caráter emergencial, a linha foi autorizada após as duas empresas que estavam operando no Paricás, em Outeiro, terem descontinuado o serviço durante o final de semana, o que gerou diversas autuações emitidas pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém e a imediata criação da nova linha.

Essa decisão também considerou as ações de fiscalização feitas pela Semob desde janeiro na área do residencial Quinta dos Paricás e a constatação de recorrentes falhas na operação do serviço de transporte coletivo, o que se intensificou a partir da semana passada,

Itinerário e os pontos de parada serão monitorados e avaliados pela Semob

A linha Paricás - São Brás começou a operar de forma semiexpressa, com pontos de parada ao longo de toda a avenida Augusto Montenegro e embarque e desembarque de passageiros na Avenida Almirante Barroso, exclusivamente nos seguintes pontos de parada: avenida Almirante Barroso antes das avenidas Tavares Bastos e Júlio César e antes das travessas Mauriti e Humaitá. Esse itinerário e os pontos de parada serão monitorados e avaliados pela equipe de fiscalização de transporte da Semob para adequações que sejam necessárias para atender em especial a comunidade do Paricás.

Segundo a Semob, a entrada da nova linha foi uma decisão imediata, após a constatação de que as empresas não cumpriram o acordado mesmo depois de duas reuniões, inclusive na última sexta-feira (19), envolvendo a direção do órgão, do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Belém (Setransbel) e das duas empresas Belém Rio e Vialoc, que se comprometeram em manter as linhas durante a fase de transição para que a operação fosse assumida completamente por outra empresa. Ainda no domingo, a Semob lavrou diversos autos de infração pela não prestação do serviço e também tomou as demais medidas administrativas cabíveis para a responsabilização das empresas diante do ocorrido.