Nova lei permite usar multas de trânsito para financiar habilitação de pessoas de baixa renda

Foi sancionada a lei que autoriza o uso de recursos arrecadados com multas de trânsito para custear a formação de condutores de baixa renda. A medida, publicada na edição da última sexta-feira (27) do Diário Oficial da União, permite que as despesas do processo de habilitação possam ser bancadas com esse tipo de receita, desde que os beneficiários estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Em Belém, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), informou que a medida será avaliada assim que for regulamentada por decreto presidencial. “Após a regulamentação, vamos buscar os meios necessários para dar cumprimento ao que determina a nova legislação”, afirmou o secretário da Segbel, Luciano Oliveira.

De acordo com dados da secretaria, apenas no ano de 2024 foram registradas aproximadamente 280 mil infrações, no que resulta em R$ 52,15 milhões, caso os motoristas tenham efetuado o pagamento das multas. Já no primeiro semestre de 2025, o número chegou a 226 mil infrações, que seria uma arrecadação de R$ 30,74 milhões caso os devedores efetuaram os pagamentos das multas.

Entretanto, o titular da Segbel alerta que nem todas as multas aplicadas se convertem em dinheiro. “É importante esclarecer que cerca de 50% do que é aplicado é efetivamente pago. Então esses valores não devem ser considerados integralmente como disponíveis”, explicou.

Atualmente, os recursos arrecadados com multas são direcionados para áreas como fiscalização, policiamento, manutenção e sinalização de trânsito. “São despesas que envolvem desde o funcionamento dos semáforos à sinalização horizontal e vertical. A gestão do sistema de trânsito depende diretamente desses recursos”, completou Luciano Oliveira.

O objetivo, segundo o texto aprovado pelo Congresso Nacional, é ampliar o acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e possibilitar que mais pessoas consigam ingressar no mercado de trabalho, especialmente em áreas como transporte de passageiros e entregas. A proposta é de autoria do deputado José Guimarães (PT-CE), que defendeu a medida como uma ferramenta de inclusão social, diante do alto custo para obter o documento no país.

Além do financiamento da CNH, a nova lei também traz mudanças no processo de compra e venda de veículos, permitindo que contratos sejam assinados eletronicamente e que a vistoria de transferência possa ser feita de forma digital, com validade em todo o território nacional.

Repercussão

A população vê com bons olhos a possibilidade de usar parte desses valores para beneficiar quem mais precisa. Para o comerciante Edmilson Bastos, a iniciativa é positiva. “É uma ajuda para quem realmente necessita e não tem condições. Tirar carteira hoje em dia pesa no bolso, nem todo mundo tem como pagar. Se for pra ajudar quem quer trabalhar, é válido”, afirmou.

O motociclista Isaac Silva acredita que a medida pode abrir portas para milhares de pessoas. “Ajuda bastante quem não tem condição. Se realmente funcionar, vai ser muito bom. A carteira hoje é muito cara e muita gente depende dela pra trabalhar”, destacou.

Já o aposentado Silvio Leandro vê com otimismo, mas também com ressalvas. “Acho justo se for pra ajudar quem precisa. Mas é preciso lembrar que as ruas estão esburacadas, mal sinalizadas. A gente quase não vê agentes de trânsito ajudando nos engarrafamentos. Só aparecem quando é para rebocar carro. Se o dinheiro for mesmo para o povo, ótimo. Mas tem que melhorar o sistema também”, criticou. Os estados e municípios aguardam para se adequar e aplicar a medida.