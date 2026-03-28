Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Nova iniciativa propõe integrar saúde e rotina de trabalho para executivos

Programa será lançado em Belém e inclui ações voltadas ao condicionamento físico e bem-estar

fonte

A assessoria esportiva é conduzida pelos profissionais Alberto Tenório e Manoel Moreira. Eles são os responsáveis pela orientação das atividades físicas do PMA Wellness. (Marco Nascimento)

O programa PMA Wellness, voltado ao bem-estar de empresários, executivos e gestores, será lançado pelo escritório Pinheiro e Mendes Advogados neste domingo, 29 de março. A apresentação ocorrerá durante a 12ª Corrida da Mulher – Track&Field Experience Belém, que teve largada e chegada no Boulevard Shopping Belém, às 5h30.

De acordo com o escritório, a iniciativa surge em um cenário corporativo marcado por jornadas de trabalho extensas e alta demanda de decisões. A proposta considera a saúde como um fator essencial para o desempenho profissional.

Programa foca em gestão da energia e rotina de trabalho

O PMA Wellness reúne práticas como biohacking, resiliência mental e hábitos de vida. O foco principal é a gestão da energia e a otimização da rotina de trabalho dos participantes.

O programa prevê a aplicação de protocolos personalizados ao cotidiano. O objetivo é contribuir para aspectos como:

  • Foco
  • Disposição
  • Tomada de decisão

Coordenação técnica e assessoria esportiva

As atividades do programa contam com coordenação técnica especializada na área de condicionamento físico e performance. Essa coordenação garante a qualidade das práticas oferecidas.

A assessoria esportiva é conduzida pelos profissionais Alberto Tenório e Manoel Moreira. Eles são os responsáveis pela orientação das atividades físicas do PMA Wellness.

Saúde e desempenho no ambiente corporativo

Segundo Giussepp Mendes, sócio-fundador do escritório, a proposta busca conectar a saúde física e mental ao desempenho no ambiente corporativo. Ele ressalta a importância dessa relação.

Mendes afirma que o programa integra a atuação institucional do Pinheiro e Mendes Advogados. A iniciativa visa ampliar a discussão sobre a ligação entre saúde e liderança.

Bem-estar e cultura organizacional

O PMA Wellness também aborda a relação entre bem-estar e cultura organizacional. São considerados os impactos desses fatores na rotina de trabalho e no funcionamento das empresas.

O escritório reforça que a iniciativa busca contribuir para práticas que visam a sustentabilidade dos resultados no ambiente corporativo. A intenção é promover um ambiente de trabalho mais saudável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PMA Wellness

12ª Corrida da Mulher – Track&Field Experience Belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

Mentoria

Empreendedor destaca crescimento do mercado de maquiagem na Amazônia e dá dicas para lojistas

Especialista aponta desafios e oportunidades para quem deseja empreender no setor de maquiagem

20.03.26 9h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

INTERRUPÇÃO DE ÁGUA

Mais de 40 bairros ficam sem água em Belém e Ananindeua nesta quarta (25); veja quais

A interrupção no abastecimento ocorre após o rompimento de uma adutora

25.03.26 10h58

LIMPEZA

Mais de 80 toneladas de lixo são retiradas da Praça Dom Pedro II em 48 horas

Volume é o maior já registrado em uma única ação de limpeza na atual gestão municipal

26.03.26 11h52

TRISTE!

Boto-cor-de-rosa é encontrado morto em praia de Mosqueiro, distrito de Belém

O animal foi retirado da água na manhã desta terça-feira (24)

24.03.26 12h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda