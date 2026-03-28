Nova iniciativa propõe integrar saúde e rotina de trabalho para executivos

O programa PMA Wellness, voltado ao bem-estar de empresários, executivos e gestores, será lançado pelo escritório Pinheiro e Mendes Advogados neste domingo, 29 de março. A apresentação ocorrerá durante a 12ª Corrida da Mulher – Track&Field Experience Belém, que teve largada e chegada no Boulevard Shopping Belém, às 5h30.

De acordo com o escritório, a iniciativa surge em um cenário corporativo marcado por jornadas de trabalho extensas e alta demanda de decisões. A proposta considera a saúde como um fator essencial para o desempenho profissional.

Programa foca em gestão da energia e rotina de trabalho

O PMA Wellness reúne práticas como biohacking, resiliência mental e hábitos de vida. O foco principal é a gestão da energia e a otimização da rotina de trabalho dos participantes.

O programa prevê a aplicação de protocolos personalizados ao cotidiano. O objetivo é contribuir para aspectos como:

Foco

Disposição

Tomada de decisão

Coordenação técnica e assessoria esportiva

As atividades do programa contam com coordenação técnica especializada na área de condicionamento físico e performance. Essa coordenação garante a qualidade das práticas oferecidas.

A assessoria esportiva é conduzida pelos profissionais Alberto Tenório e Manoel Moreira. Eles são os responsáveis pela orientação das atividades físicas do PMA Wellness.

Saúde e desempenho no ambiente corporativo

Segundo Giussepp Mendes, sócio-fundador do escritório, a proposta busca conectar a saúde física e mental ao desempenho no ambiente corporativo. Ele ressalta a importância dessa relação.

Mendes afirma que o programa integra a atuação institucional do Pinheiro e Mendes Advogados. A iniciativa visa ampliar a discussão sobre a ligação entre saúde e liderança.

Bem-estar e cultura organizacional

O PMA Wellness também aborda a relação entre bem-estar e cultura organizacional. São considerados os impactos desses fatores na rotina de trabalho e no funcionamento das empresas.

O escritório reforça que a iniciativa busca contribuir para práticas que visam a sustentabilidade dos resultados no ambiente corporativo. A intenção é promover um ambiente de trabalho mais saudável.